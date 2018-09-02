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В Минске открыли скульптурную композицию «Преемственность белорусской науки»

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  • 2.09.2018, 17:27
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Фото: НАН РБ

Открытие состоялось 1 сентября.

В Минске открыли скульптурную композицию "Преемственность белорусской науки". Как передает БелТА, открытие состоялось 1 сентября во время торжественного мероприятия по случаю начала нового учебного года в Институте подготовки научных кадров Академии наук.

Обращаясь к новым магистрантам, председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков отметил, что в сохранении преемственности и заключается великий смысл науки. Это очень символическая композиция: опытный академик приглашает в Академию наук молодого коллегу.

Фото: НАН РБ
Фото: НАН РБ

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