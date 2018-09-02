Иран и Ирак отказались от доллара в совместной торговле 2.09.2018, 17:56

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Теперь при заключении сделок страны будут использовать иранский риал, евро и иракский динар.

Иран и Ирак отказались от использования американского доллара в двусторонних торговых сделках. Об этом агентству Mehr рассказал председатель ирако-иранской торговой палаты Яхъя аль-Исхак, передает РБК.

«Доллар США исключили из списка валют, используемых Ираном и Ираком в их торговых операциях», — сказал он.

Теперь при заключении сделок страны будут использовать иранский риал, евро и иракский динар. Аль-Исхак добавил, что часть торговли между Ираном и Ираком проходит при обмене товара на товар. При этом объем торговли между странами составляет $8 млрд, однако лишь небольшая часть транзакций проходит через банки.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана в два этапа.

В начале мая американский лидер объявил о выходе из ядерной сделки, подписанной в 2015 году США, Россией, Великобританией, Китаем, Францией, Германией и Ираном. Сделка предполагала снятие с Ирана санкций за прекращение ядерной программы страны.

В связи с возобновлением санкций власти Ирана подали жалобу в Международный суд ООН. Однако США намерены оспорить претензии Тегерана. В то же время политики Франции и Германии начали обсуждать создание в Европе независимой от США платежной системы.