Антон Кушнир: Хотелось бы, чтобы в Беларуси оказывалось большее уважение олимпийским чемпионам 10 2.09.2018, 18:02

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Белорусский фристайлист считает, что Беларусь должна принять закон по поддержке олимпийских чемпионов.

Белорусский фристайлист Антон Кушнир в интервью tut.by вспомнил Олимпийские игры в Пхенчхане, где он решением судей не попал в финал соревнований.

– Была ли тема итогов Пхенчхана табуированной в общении с тобой?

– Все понимали, что не стоит ее поднимать. Случалось, разговоры заходили, но быстро сворачивались. Это же были те самые первые дни, когда не хотелось ничего такого ворошить.

– Какой вывод ты сделал для себя из этой истории, чтобы идти дальше?

– Не знаю, трагедия это или нет. Это жизнь. Ты понимаешь, что, чем бы не завершились любые соревнования, жизнь продолжается. У меня бывало по-разному.

Знаешь, хотелось бы, чтобы в Беларуси оказывалось большее уважение олимпийским чемпионам. Их живых в стране до тридцати или около того. Вот сделать бы нам закон, как в России и Украине, чтобы поддерживать чемпионов материально после ухода из спорта. Наша страна может себе позволить это. Трудно об этом говорить и не лукавить, а, может, лучше промолчать, но молчать нельзя, когда вздрагиваешь, представляя, что тебя ждет после спорта.

– Ты вернулся в сборную. Объясни.

– Я не думал, что продолжу карьеру после Олимпиады, вне зависимости от результата выступлений. Со здоровьем были проблемы. Тянул год на морально-волевых. Хотя не лишал себя шанса остаться в спорте. Отдых с семьей на природе помог понять, что для начала я хочу попробовать заниматься с командой, а там, как говорится, будет видно. В июне уже прыгал на воду. Та энергия, которая во мне есть, еще может принести пользу белорусскому спорту, нашей молодежи – точно, – сказал Кушнир.