В Донецке после убийства Захарченко пропали 19 человек 2.09.2018, 18:08

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Eще о 50 людях известно, что их задерживали.

В Донецке после убийства главаря “ДНР” Александра Захарченко пропали без вести 19 человек. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил представитель украинского омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, передает "РБК-Украина".

По словам Лисянского, еще о 50 людях известно, что их задерживали, 10 из них уже освобождены.

Накануне Лисянский также сообщал, что его уведомляют о пропаже людей: так, в субботу правозащитнику позвонила жительница Донецка и сказала, что у нее пропали муж и сын.

В тот же день представитель омбудсмена сообщил со ссылкой на источник в “ДНР”, что сейчас в деле об убийстве Захарченко 14 фигурантов - по версии "МГБ ДНР", они состояли в двух украинских "диверсионно-разведывательных группах". "По информации источника, четверо уже признались в сотрудничестве с Украиной, но это фейк. Показания выбивали. Поставлена задача после похорон Захарченко... объявить общественности об успешном завершении расследования дела. Адвокатов "ДНР" и родственников в СИЗО Донецка не допускают. Связь по местам лишения свободы "ДНР" глушится. P.S. Представляю, через что прошли задержанные", - написал Лисянский. Для расследования гибели Захарченко "МГБ ДНР" создало "оперативный штаб".

Первых подозреваемых в убийстве Захарченко задержали в пятницу в первые часы после его гибели - боевики заблокировали их в автомобиле на проспекте Хмельницкого. Позже в тот же день Лисянский сообщил о массовых задержаниях прохожих в Донецке, которые проводились на бульварах Пушкина и Артема, Комсомольском проспекте, площади Ленина, проспекте Гурова, в районе Драматического театра. Всего на тот момент правозащитнику поступило 8 обращений о задержаниях.

В субботу вечером "врио главы ДНР" Дмитрий Трапезников заявил, что подозреваемые в убийстве Захарченко "подтвердили причастность украинской стороны к преступлению". Позже советник погибшего Александр Казаков обвинил в организации покушения Силы специальных операций украинской армии.

В "МГБ ДНР" в это же время заявляли, что "украинские диверсанты" все еще находятся на территории "республики".

Владимир Путин, глава МИДа России и представитель ведомства Мария Захарова также возложили ответственность за покушение на Киев. СКР возбудил по факту убийства Захарченко дело по части 3 статьи 361 УК (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку; от 15 до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы). В ведомстве выразили готовность помогать донецким "правоохранителям".

Власти Украины отрицают причастность к убийству Захарченко. В субботу директор спецслужбы Василий Грицак сказал, что Захарченко либо стал жертвой "зачистки свидетелей" российского вторжения в Донбасс в 2014 году, либо погиб в результате "разборок на коммерческой основе".

По сведениям "Коммерсанта", бомбу для Захарченко заложили в торшер или люстру в донецком кафе "Сепар", где был взорван "глава республики". Донецкие "силовики" считают, что заложить взрывное устройство было невозможно без помощи "своих": заведение, которым владеет начальник охраны Захарченко, тщательно охранялось, а планы лидера боевиков знали только в его ближайшем окружении.

Бомба активировалась дистанционно - по данным "Коммерсанта", с помощью телефонного звонка. Казаков заявлял, что ее заложили в ночь с четверга на пятницу. Предположительно исполнитель покушения был рядом с кафе в момент взрыва.