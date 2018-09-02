Погремушки 3 Игорь Яковенко

2.09.2018, 18:27

1,843

Ненависть к США – это погремушка, которой трясут, чтобы отвлечь младенческое внимание россиян от мокрых памперсов в виде исчезающих пенсий.

Когда родители трясут погремушкой над кричащим младенцем, они используют простейший прием переключения внимания. В этот момент маленький человек перестает думать о том что ему холодно лежать в мокром памперсе и с недоумением смотрит на большого человека, который зачем-то мается дурью. Всю минувшую неделю россияне ждали приговора Путина по пенсиям. Путин выступил 29.08 и предложил «отнестись с пониманием» к тому, что, поскольку 73 года назад у нас закончилась Великая Отечественная, в 90-е был кошмар, а сейчас мы стали жить долго и хорошо, поэтому он вынужден нас ограбить.

Придворные холуи тут же устроили овации и стали рассказывать, какой Путин мудрый, человечный и ответственный. «Путин сегодня взял на себя личную, персонифицированную, рискованнейшую ответственность за самую непопулярную реформу. Ответственность лицом. А мог бы и не брать. А взял», - написала Маргарита Симоньян в своем твиттере. А ведь, действительно, мог бы и не брать. Пропал бы на пару-тройку недель как премьер-потеряшка Медведев, а потом как ни в чем ни бывало погрузился бы в проблемы школьных туалетов. А за украденные пенсии пусть бы спикер Володин отвечал, приводя в пример свою маму, бывшую учительницу, которая в возрасте 72 лет занялась бизнесом и смогла купить 400-метровую квартиру в Москве стоимостью около 230 миллионов рублей.

Явно не все россияне разделяют восторг Маргариты Симоньян, не все бывшие учительницы способны делать покупки за сотни миллионов, и в недрах российского коллективного бессознательного стало образовываться некое странное ощущение. Российский народ-младенец почувствовал себя неуютно и стал набирать воздуху, чтобы закричать. И тут на помощь власти пришел телевизор и по всем каналам пошли погремушки.

Лучший способ отвлечь внимание от внутренних проблем – переключить его на внешнего врага. А тут как раз на прошлой неделе умер сенатор Джон Маккейн, который в российской мифологии был представлен как эталонный враг России. И Скабеева с Поповым всю программу «60 минут» от 28.08.2018 лили грязь на покойника.

Для этой цели был, естественно, приглашен Ж., поскольку мало кто способен говорить и делать мерзости с таким упоением, как этот человек. Надо было видеть, с каким удовольствием Попов и Скабеева слушали Ж., когда он визжал: «В клетку надо было посадить Маккейна и возить его по всему миру!». Ни малейшего возражения в студии не вызвало бредовое утверждение лидера ЛДПР, когда он обозвал покойного сенатора «сталинистом».

Остальные участники «60 минут» не слишком отставали от бесноватого Ж. и каждый из них постарался исполнить свой сольный танец на костях Джона Маккейна. Танец бывшего либерала и бывшего демократа Сергей Станкевича, с учетом его биографии, выглядел особенно отвратительно. «Он, Маккейн, был не нужен и Америке», - радостно сообщил Станкевич, - «он дважды проиграл выборы». Джон Маккейн, действительно, на выборах 2008 года набрал 45,7% и проиграл Обаме, а на республиканских праймериз 2000 года набрал 42% и проиграл Бушу-младшему. При этом он дважды избирался членом Палаты представителей Конгресса США и пять раз выигрывал выборы в Сенат с результатами от 58,7 до 77%. Разница между сенатором Маккейном и бывшим депутатом Станкевичем в том, что жители штата Аризона, которые семь раз избирали Маккейна в Конгресс США всегда точно знали, за кого они голосуют и этот человек их ни разу не обманул, а вот жители Черемушкинского района Москвы, которые в 1989 избрали Станкевича народным депутатом СССР, сегодня заплевали все экраны своих телевизоров, глядя как вчерашний демократ и либерал Станкевич угрем извивается лишь бы вписаться в путинский режим.

С Маккейна студия «60 минут» переключилась на США в целом. «Это страна-чудовище! Все горит под ногами американцев!» - визжал Ж. В доказательство преступлений США в студии «60 минут» вывесили цифры жертв американской агрессии. Особенно впечатляют 10 тысяч убитых граждан Украины, вину за гибель которых российский телевизор приписал Соединенным Штатам Америки. И смерть 300 тысяч сирийцев тоже, оказывается, целиком на совести американцев. То есть, российские ВКС, которые по признанию Путина в Сирии очень успешно испытывают свое оружие на живых людях, сбрасывают на головы сирийцам вероятно букеты роз, а не смертельные бомбы.

Привычная для российского телевизора атмосфера безумия стала особенно заметна, когда по удаленной связи в студии «60 минут» появился бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, который, вероятно, из любопытства принял приглашение поучаствовать в шоу ненависти. Причем, Андрей Владимирович не мог не понимать, что вся эта ненависть будет обращена именно на него, поскольку мало кто из российских политиков вызывает такую лютую злобу у путинистов, как человек, который пытался повернуть Россию от конфронтации с миром к сотрудничеству с ним.

Отвечая на вопрос ведущего, в чем состоят национальные интересы России, Козырев попытался объяснить, что национальный интерес России не в том, чтобы помогать КНДР и диктатору в Сирии, а в том, чтобы изменить ситуацию, когда россияне по продолжительности жизни находятся во второй сотне стран мира. «У России столько проблем, а вас интересует Америка», - сочувственно заметил Козырев. Тут ведущий Попов включил стандартную пластинку про то, как Америка доит весь мир, а почему нам нельзя, мы тоже хотим. «Давайте для начала изобретите айфон», - в ответ предложил Козырев.

После чего в студии уже никто ничего не слышал, поскольку все пространство заполнил хриплый визг Ж. «А кто телевидение изобрел? Зворыкин, русский инженер! Кто вам дал социологию? Все дали русские, у вас ничего своего нет!» - захлебывался Ж. Владимир Козьмич Зворыкин, один из создателей телевидения, действительно, родился в России, как и Питирим Александрович Сорокин, основатель социологического факультета в Гарварде и президент Американской социологической ассоциации. Но один из них – Зворыкин - чудом спасся от большевистского расстрела и сбежал в США, а второго, Сорокина, большевики выгнали из России в рамках ленинской спецоперации под названием «философский пароход». Так что главная причина, по которой российские мозги работают на науку, технологии и экономику США и других стран Запада в том, что во власти в России постоянно оказываются вот такие Ж.

«Господа, вы меня в цирк пригласили?» - с улыбкой спросил Козырев, глядя на беснующегося лидера ЛДПР, - «не понимаю, почему у вас там клоунада».

Андрей Владимирович Козырев уже 6 лет живет в США и, видимо, уже забыл, что такое Россия и ее телевизор. Ему уже трудно понять, что истерический визг Ж., пляски на могиле Маккейна, ненависть к США – все это погремушка, которой трясут, чтобы отвлечь младенческое внимание россиян от мокрых памперсов в виде исчезающих пенсий, стремительно растущих цен, свирепой коррупции и изумительной наглости власти.

Погремушка может дать кратковременный эффект. Памперсы все равно придется менять, а заодно и идиотов с их вечной погремушкой. Да и населению России пора бы выйти из младенческого возраста…

Игорь Яковенко, yakovenkoigor.blogspot.com