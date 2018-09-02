Эрдоган сообщил о переговорах с РФ об отказе от доллара 2 2.09.2018, 18:53

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Правитель Турции объявил о намерении отказаться от долларов при внешнеторговых расчетах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва обсуждают возможный отказ от доллара при внешнеторговых расчетах, сообщает информагентство AFP в воскресенье, 2 сентября. На проходящем в Бишкеке турецко-киргизском бизнес-форуме Эрдоган сказал, что Турция намерена в будущем прекратить использование долларов в расчетах с Россией и другими странами, передает DW.

"Использование доллара только вредит нам", - отметил президент, призвав "постепенно положить конец долларовой монополии" и использовать для расчетов национальную валюту. "США ведут себя, как дикие львы. Не верьте им", - заявил Эрдоган, говоря о санкциях, которые Вашингтон ввел против Анкары.

Конфликт с США из-за американского пастора

В августе турецкая лира потеряла четверть своей стоимость по отношению к доллару. Это падение связано, в частности, с конфликтом между Вашингтоном и Анкарой из-за продолжающегося в Турции домашнего ареста американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в шпионаже и терроризме. За отказ освободить пастора президент США Дональд Трамп ввел санкции против главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля, а также удвоил штрафные пошлины на импорт стали и алюминия из этой страны.

По мнению экспертов, падение лиры связано с тем, что Центробанк Турции под влиянием Эрдогана в конце июля не стал поднимать процентные ставки, хотя инфляция почти достигла 16 процентов.