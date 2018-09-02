Лига чемпионов: «Юность» пропустила четыре шайбы от «Мальме» 2.09.2018, 19:11

Белорусы проиграли шведам со счетом 1:4.

Обладатель Континентального кубка минская "Юность" на выезде уступила шведскому "Мальме" в матче группового этапа Лиги чемпионов — 1:4, передает pressball.by.

Напомним, Беларусь впервые в истории делегировала в ЛЧ две команды: помимо "красно-синих", в турнире участвует чемпион страны гродненский "Неман".

Мальме — Юность — 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 — Брюггман (Хандемарк, 0.12). 2:0 — Брюггман (Лерби, Комарек, 9.56 — бол.). 3:0 — Сильвегор (Ольссон, 16.38). 4:0 — Гертц (Олофссон, Сильвегор, 22.45). 4:1 — Грин (К.Брикун, Стефанович, 36.05).

Группа "В": Мальме — 6 очков (2 игры), Мюнхен — 3 (1), ТПС — 0 (1), Юность — 0 (2).