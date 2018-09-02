Лига чемпионов: «Юность» пропустила четыре шайбы от «Мальме»
- 2.09.2018, 19:11
Белорусы проиграли шведам со счетом 1:4.
Обладатель Континентального кубка минская "Юность" на выезде уступила шведскому "Мальме" в матче группового этапа Лиги чемпионов — 1:4, передает pressball.by.
Напомним, Беларусь впервые в истории делегировала в ЛЧ две команды: помимо "красно-синих", в турнире участвует чемпион страны гродненский "Неман".
Мальме — Юность — 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)
Шайбы: 1:0 — Брюггман (Хандемарк, 0.12). 2:0 — Брюггман (Лерби, Комарек, 9.56 — бол.). 3:0 — Сильвегор (Ольссон, 16.38). 4:0 — Гертц (Олофссон, Сильвегор, 22.45). 4:1 — Грин (К.Брикун, Стефанович, 36.05).
Группа "В": Мальме — 6 очков (2 игры), Мюнхен — 3 (1), ТПС — 0 (1), Юность — 0 (2).