В понедельник будут судить троих защитников Куропат 2.09.2018, 19:39

Уже три месяца в Куропатах проходит акция протеста против ресторана.

Дениса Урбановича, Максима Винярского и Филиппа Шаврова задержали в субботу вечером после очередного инцидента в ресторане «Поедем поедим». Сейчас они в изоляторе временного содержания Минского района, передает «Белсат».

К конфликту активистов и охраны ресторана причастен большой камень, который молодофронтовец Филипп Шавров положил посередине проезда к воротам. После того, как у ворот развлекательного комплекса началась толкотня, администрация ресторана вызвала милицию.

«Мне Денис успел крикнуть из машины: «Ольга, нас пообещали чуть ли не убить, пообещали отбить все органы». Потом ребят увезли и до сих пор не выпустили. Я очень опасаюсь за их состояние здоровья», – говорит «Белсату» защитник Куропат, активистка Ольга Николайчик.

Активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков, который участвует в акции протеста с начала лета, говорит, что «власти не реагируют на избиение защитников Куропат».

«Я опасаюсь того, что власти наконец отреагируют только тогда, когда, не дай Бог, чьей-то закончится смертью», – добавляет Кулаков.

По словам Кулакова, Максим Винярский был задержан за якобы неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий (статья 23.4 КоАП). На основании чего задержали других парней – неизвестно.

Суды над Урбановичем, Винярским и Шавровым, вероятно, пройдут в понедельник.

Защитники Куропат Борис Аникеев, Леонид Кулаков и Ольга Николайчик сидят на камне, который стал причиной вчерашнего инцидента

Уже три месяца в Куропатах под лозунгом «Не кабак, а музей» проходит акция протеста против ресторана, который открылся в начале лета рядом с урочищем Куропаты — месте массовых расстрелов в сталинские времена.

По словам исследователей, здесь погибло от 30 до 250 тысяч человек. С 1993 года Куропаты внесены в Государственный список историко-культурных ценностей как место захоронения жертв политических репрессий.