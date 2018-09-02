В Гродно открылась выставка о поляках, спасавших евреев во время войны 2.09.2018, 19:56

Мероприятие приурочено к годовщине начала Второй мировой войны.

В гродненской хоральной синагоге открылась выставка, посвященная польскому движению «Жегота», которое помогало спасать евреев под немецкой оккупацией.

Мероприятие, которое организовали консульство Польши в Гродно и еврейская община, приурочено к годовщине начала Второй мировой войны.

Организаторы хотят напомнить посетителям выставки о том, до чего может довести возбуждение ненависти, но также хотят рассказать о примерах мужества и самоотверженности участников «Жеготы».

«Чтобы люди уважали друг друга, они должны знать, а не жить мифами, байками, представлениями третьих лиц о других. Наша цель – познакомить аудиторию через кино и выставку с этой интересной историей», – говорит «Белсату» организатор выставки Евгений Колодин.

«Жегота» – кодовое название подпольного «Совета помощи евреям», который существовал с декабря 1942 года вплоть до конца войны.

По словам генерального консула Польши в Гродно Ярослава Ксенжека, «нужно показывать то зло, что происходило раньше, чтобы это дошло до людей, особенно молодых».

«Но надо и хвалиться тем, что было хорошего в тех нечеловеческих условиях», – добавляет консул.

Посетители вернисажа смогли посмотреть фильм «Жена смотрителя зоопарка» на белорусском языке. Лента рассказывает о реальном подвиге варшавской семьи Жабинских, которые, рискуя собственной жизнью, спасли от нацистов более 300 евреев.