СМИ: Катар планирует инвестировать миллиарды долларов в экономику Германии 2.09.2018, 20:05

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Свои средства Доха уже вложила в такие немецкие компании, как Volkswagen, Siemens, Deutsche Bank и другие крупные концерны.

Катар собирается инвестировать «миллиарды долларов» в реализацию проектов в Германии. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических и деловых кругах сообщает немецкое издание Handelsblatt, передает РБК.

Официально о таком решении Дохи, по данным собеседников газеты, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани объявит на следующей неделе в пятницу, 7 сентября. В этот день в Берлине состоится немецко-катарская экономическая конференция, на которой, в том числе, будет присутствовать канцлер Германии Ангела Меркель. В присутствии последней, по словам источников издания, Аль Тани сообщит об инвестиционных планах Катара.

«В настоящее время мы рассматриваем несколько проектов», — прокомментировал Handelsblatt эту информацию катарский министр финансов Али Шериф аль-Эмади. Остальных деталей об этих планах он не рассказал.

Новые инвестиции, как указывает немецкое издание, последуют за вложением Дохой своих средств в такие немецкие концерны, как Volkswagen, Siemens, Hochtief (одна из крупнейших в мире строительных компаний) и Solarworld (производитель солнечных батарей). Также, по информации Handelsblatt, Катар покупал акции в других крупных немецких компаниях и совершал в ФРГ сделки с недвижимостью. Помимо этого, свою долю Доха имеет в Deutscher Bank. Общую сумму инвестиций Катара в немецкую экономику к настоящему моменту газета оценивает в $20 млрд.

Таким образом, как подчеркивает Handelsblatt, признаков кризиса 2016 года в Катаре уже нет. Тогда соседи этого государства — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет — разорвали с Дохой дипломатические отношения, обвинив ее в финансировании терроризма. Также противники политики катарских властей потребовали отключить спутниковое вещание телеканала Al Jazeera, который, по мнению Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, вмешивался в их внутренние дела. Позже эти страны ввели воздушную, водную и сухопутную блокаду территории Катара.

Катарский эмир Тамим бен Хамад Аль Тани подобные действия счел попыткой «украсть» у Катара его суверенитет. Уже в прошлом году Доха, как напоминает Handelsblatt, заявила о возвращении экономики страны к росту. В 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу.