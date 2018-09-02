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Фотофакт: Как инженеры «исправили» систему водостоков на стадионе «Динамо»

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  • 2.09.2018, 20:31
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Трубы просто повернули в сторону от ног зрителей.

Инженеры нашли интересный способ «исправить» странную систему водостоков на стадионе «Динамо».

Как сообщает корреспондент Pressball.by, который посетил стадион 2 сентября, трубы, выходящие прямо под ноги зрителей на Южной трибуне, просто повернули в сторону. Отметим, что эта круговая трибуна, на которой располагается факел Европейских игр, открыта осадкам из-за недостаточного выноса козырька.

Так было:

Стало:


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