На митинге против повышения пенсионного возраста Медведева «предали анафеме» 2 2.09.2018, 21:05

1,442

Фото: svoboda.org

Медведеву и его потомкам до седьмого колена пожелали работать за минимальную зарплату и затем получать соответствующую пенсию.

В воскресенье 2 сентября в Саратове, как и в ряде других городов России, прошел митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста. На площади у памятника Николаю Вавилову в центре города собралось от 1 до 2 тысяч человек, передает svoboda.org.

На территории проведения акции был установлен стенд с рулонами бумаги, на которых все желающие могли оставить свои пожелания главе правительства РФ Дмитрию Медведеву, которого организаторы акции считают ответственным за пенсионную реформу. Там же был вывешен портрет премьер-министра, в который участников митинга настоятельно просили не плевать, "даже если очень хочется" - рядом с портретом были вывешены соответствующие письменные пояснения.

Одной из первых на рулоне обоев, служившем бланком для "народного наказа", появилась надпись с пожеланием Медведеву и его потомкам до седьмого колена работать за минимальную зарплату и затем получать соответствующую пенсию. В конце была прибавлена троекратная "анафема". К концу митинга неизвестные вандалы дополнили потрет Медведева изображением свастики.