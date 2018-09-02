Собор в Стамбуле: Константинопольская церковь может предоставить автокефалию без согласия других церквей
- 2.09.2018, 21:17
Архиерейский собор Константинопольской церкви рассмотрел вопрос о предоставлении автономии церквям, которые об этом просят.
На Архиерейском соборе Константинопольской церкви в Стамбуле сегодня, 2 сентября, епископы рассмотрели вопрос о том, насколько Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автономию, автокефалию церкви, которая об этом просит.
Об этом сообщает корреспондент «Громадского» с места события.
Ответ, который приняли епископы по результатам этого обсуждения утвердительный, — «да, Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию без любых согласований».
Ранее Вселенский патриарх напомнил о московском самоуправстве относительно Киевской митрополии.
1 сентября в Стамбуле начался Архиерейский собор Константинопольской церкви, главной темой которого является предоставление украинской Православной церкви автокефалии.
Константинопольский патриарх Варфоломей сообщил Московскому патриарху Кириллу об имплементации решения об автокефалии в Украине.
Напомним, 31 августа в Стамбуле состоялась встреча патриарха Константинопольской православной церкви Варфоломея и его гостя, патриарха Московского Кирилла.
Поначалу на следующий день после переговоров планировалось провести заседание Синода Константинопольской православной церкви, однако в итоге его перенесли на 10-12 октября.
При этом с 1 по 3 сентября в Стамбуле состоится общее собрание епископата Константинопольской Патриархии. Ожидается, что на нем обсудят вопрос о создании единой поместной украинской церкви.