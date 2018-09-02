На украинско-белорусской границе начался второй этап пропуска граждан для сбора ягод 2.09.2018, 21:12

Второй этап сезонного пропуска граждан для сбора дикоросов будет продолжаться до 15 ноября.

С 1 сентября на украинско-белорусской границе начался второй этап сезонного пропуска граждан для сбора дикоросов, который будет продолжаться до 15 ноября 2018 года, сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины в воскресенье, передает interfax.by.

"Со вчерашнего дня на участке ответственности отдела пограничной службы "Березовое" в Рокитновском районе Ровенской области пограничники Луцкого отряда начали пропуск граждан для сбора дикоросов. Оформление граждан уже традиционно будет осуществляться в трех временных местах пропуска "Познань", "Березовое" и "Дроздынь" ежедневно с 08.00 до 20.00", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что в нынешнем году от госграницы было возвращено 388 взрослых и 47 детей, которые либо пытались сократить путь вне пунктов пропуска, либо попадали на территорию сопредельной страны по невнимательности. Белорусские пограничники задержали 52 нарушителей границы и привлекли их к админответственности.

В Госпогранслужбе также напоминают, что с 29 апреля вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении пограничной безопасности государства", которым повышается штраф на злостное неповиновение требованиям пограничного наряда до 850-3400 грн, а за незаконное пересечение госграницы - до 3,4-13,6 тыс грн.

Кроме того, в украинском погранведомстве напоминают, что в соответствии с законодательством Беларуси за нарушение госграницы может наступить не только административная, но и уголовная ответственность.