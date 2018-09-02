Три звездных дня Захарченко Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»

2.09.2018, 21:26

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Матвей Ганапольский

Захарченко получил свои три дня ему ненужной славы, и ровно через три дня о нём забудут.

Убили ДНР-овского Захарченко, и тут можно сказать несколько слов.

Эти слова не о вое российского зомбоящика, который тут же объявил виновной Украину (и скоро забудет эту версию); который тут же вспомнил, что это не «Отдельные районы…», как по Минским соглашениям, а настоящие «независимые ДНР и ЛНР».

Это не слова Путина о «поддержке дончан», что есть новым признанием вооружённой агрессии.

Не про версии «кому это выгодно» — всем выгодно.

В общем, не про всю эту ерунду будет несколько слов, а про самого усопшего-взорванного.

Вот он на что расчитывал, этот донецкий Че Геварра, вот как он, интересно, представлял себе своё будущее?

Во Флориде под пальмами?

Под Рязанью, сменив имя и собирая картошку?

Войдя в Госдуму, которая, начиная от Лугового и до Поклонской, собирает всех подобных, «послуживших Родине»?

Как он представлял своё будущее, руководя непризнанной территорией, которая никогда и не будет признана; территорией, которой Россия поматросила и бросила; территорией, не имеющей будущего. Территорией, которой Россия помогает, как вор, проводя ночью, через огороды (помните съемку беспилотников ОБСЕ, которые показывал Волкер), автоколонны с чем-то, что можно провозить только ночью и только через огороды.

На что он расчитывал, зная — а я уверен, что знал, — кто и почему взорвал его подельников, всяких Гиви и Моторол, зная настоящее бывшего царька ЛНР, его соседа.

Вот на что он расчитывал?

На то, что более удачлив?

Что его пощадят за то, что именно он сидит на денежных потоках из Москвы?

Что есть какое-то другое будущее, кроме того, которое выбрал Гиркин — бежать оттуда и ходить с авоськами в супермаркет, публично проклиная своих бывших товарищей? Что мир испугается его безумным заявлениям, что «скоро дойдём до Киева, до Берлина, а потом и до Лондона» и, испугавшись, начнёт с ним переговоры Меркель или Трамп?

Нет ответа на этот вопрос. Никто, кроме его ближайших подельников, не знает, что было в его голове.

Но можно предположить, что, как и любой человек, он хотел получить три своих Звёздных Дня, когда именно о нём будут говорить все, когда именно он будет в заголовках новостей, и о нём даже скажет CNN.

Ну, вот сейчас именно о нём и говорят.

Но, видимо, не совсем так, как ему бы хотелось.

И, возможно, эти три звёздных дня, когда в интернете показывают его обезображенный труп — видео и фото, которые бесстыдно скидывают его же ближайшие товарищи, заставят задуматься некоторых, кто считает, что участие в этой преступной агрессии и прославление её — это кино. Всевозможные артисты и патриоты-писатели, кто выплясывает на донбасских эстрадах и пером прославляет мужество воров чужой земли, возможно задумаются о том, что именно прославляют и в чём участвуют. И чем это может закончиться, если Кремль, а именно он заказчик музыки, вдруг решит станцевать совсем другой танец.

Захарченко получил свои три дня ему ненужной славы, и ровно через три дня о нём забудут. Навсегда.

Придут новые, которые будут грозить дойти до Нью-Йорка и забрать Аляску, но, на деле, будут удваивать охрану, потому что взорвать может, как и в данном случае, не фашистская Украина, а, как выясняется, ближайший личный охранник, — единственный который знал, куда неожиданно забежит его жертва, чтобы помянуть друга Кобзона.

Так что, не будет пальм, огородов и Госдумы.

Будет «три дня славы» и закрытый гроб.

А потом забвение.

Так устроена жизнь — каждый творец своего несчастья.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»