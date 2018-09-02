Лига чемпионов: «Неман» в упорной борьбе потерпел поражение от «Цуга»
- 2.09.2018, 21:29
Гродненцы уступили швейцарцам со счетом 2:4.
Гродненский "Неман" уступил швейцарскому "Цугу" в домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов — 2:4, передает pressball.by.
Неман — Цуг — 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)
Шайбы: 0:1 — Марчини (Диас, 38.08). 1:1 — А.Малявко (43.41). 1:2 — Ламмер (Цендер, Зрит, 45.08). 2:2 — Смуров (Коршунов, 49.25). 2:3 — Сури (Клингберг, Альбрехт, 57.56). 2:4 — Макинтайр (Алатало, 59.12 — в пустые ворота).
Группа "D": Цуг — 6 очков (2 игры), Неман — 3 (2), Берлин — 0 (1), Комета — 0 (1).