The Times: Иран под защитой России строит ракетный завод в Сирии 2 2.09.2018, 21:43

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Действия Ирана могут значительно усугубить конфронтацию с Израилем.

Иран строит ракетный завод в Сирии под прикрытием российских сил и отправляет баллистические ракеты союзникам в Ираке. Действия Ирана могут значительно усугубить конфронтацию с Израилем, сообщает The Times, ссылаясь на данные спутниковых снимков израильской компании ImageSat International.

На снимках видно строительство завода под городом Банияс на северо-западе Сирии. Город расположен в зоне, защищаемой российской системой противовоздушной обороны С-400 от израильских авиаударов, передает nv.ua/.

Компания заявила, что контуры базы напоминают центр разработки секретных ракет в Иране. Сообщается также, что Иран отправил повстанцам в Ираке баллистические ракеты, способные долететь до Тель-Авива и Эр-Рияда.

Ранее сообщалось, что Иран не нарушает основные условия сделки по ограничению его ядерной программы, несмотря на выход США из соглашения.