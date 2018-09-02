Видеофакт: Два белоруса приготовили шашлыки на мотоцикле 2.09.2018, 21:51

1,534

Два веселых друга установили мангал на коляску «Днепра».

В КоАПе РБ запретили мотоциклистам ездить на заднем колесе и отпускать руль во время движения. Но, кажется, про приготовление шашлыков на мотоцикле ничего не говорится.

Этим и воспользовались два веселых друга на стареньком "Днепре", которые на недавних выходных установили мангал на коляску мотоцикла и стали готовить на нем шашлыки, - сообщает портал АвтоГродно. Говорят, было вкусно и позитивно! Даже видео о необычном досуге ребята загрузили к себе на канал.

"Честно говоря, еще с зимы хотели опробовать эту идею, - рассказывает AutoGrodno.by Александр, владелец "Днепра". - Наконец-то сварили мангал, который легко устанавливает на коляску мотоцикла, закупили продукты и отправились угощать наших мотоциклистов на правонабережную. Жарили в подходов пять, но желающих было так много, что продукты быстро закончились".

Конечно, авторы идеи переживали, что к ним могут негативно отнестись сотрудники ГАИ. Но, с другой стороны, с собой они взяли два огнетушителя и даже аптечку.

"Перед тем, как начнутся комментарии, хочу отметить, что пиво в кадре - "нулевачка". А некоторые отступления от ПДД были осознанны и происходили в безопасных условиях", - подметил Александр.

Кстати, это уже не первый креативный выезд ребят на "Днепре" в Гродно. Новый 2018 год они встретили "прохватом" по городским улицам и с елкой в коляске!