Венедиктов о гибели Захарченко: Путин в ярости 2.09.2018, 22:01

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Алексей Венедиктов

После убийства главаря «ДНР» на Донбассе может усложниться обстановка.

Президент РФ Владимир Путин недоволен гибелью главаря группировки "ДНР" Александра Захарченко. Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил ее главный редактор Алексей Венедиктов.

"Возможно ли – наши спецслужбы (убили. – Прим.)? Менее возможно, судя по реакции Путина, такой яростной реакции его сразу. Он там выражение соболезнований по Кемерову (в результате пожара в торговом центре погибли дети. – Прим.) – там три дня… А здесь вот сразу: "Подлое убийство! Негодяи…" – сказал он.

По словам главреда "Эха Москвы", у Путина было личное отношение к Захарченко.

"Он как-то рассказывал, как Захарченко под Дебальцево поднимал людей из окопа в атаку... Если Путин в ярости, то и Россия может там чего-то повернуть голову. Я думаю, что в этом смысле, безусловно, убийство Захарченко, которого привечал глава Российского государства, – кстати, я не нашел у него никаких российских наград, у Захарченко, в отличие от остальных других, – вот это, мне кажется, может иметь последствия неожиданные абсолютно и, конечно, дестабилизирующие ситуацию в этом регионе", – отметил Венедиктов.