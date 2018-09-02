«Чую, белорусы на пороге грандиозного шухера» 2 2.09.2018, 22:11

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Что пользователи Байнета думают о разнице в минимальных зарплатах у нас и у соседей.

В Беларуси хотят повышать минимальную зарплату каждый квартал, а не раз в год, как это делается сейчас. Вслед за «Салідарнасцю» tut.by сравнил, как минималка белорусов выглядит на фоне выплат в других странах.

Сравнение, если не оглядываться на украинскую минималку, неутешительное. Но и форсированное решение проблемы низкой минимальной зарплаты, судя по настроениям многих участников обсуждения новости на дискуссионной площадке talks.by, вселяет скорее тревогу, нежели оптимизм. Предлагаем краткий обзор мнений:

«Чую, мы на пороге грандиозного шухера, раз всем поднимают зарплаты и постоянно пишут, что доллар не вырастет, и боятся нечего».

«Уровень Беларуси, при нынешней власти, на уровне Украины. Но в Украине война на востоке, коррупция, политический «раздолбай», а в Беларуси «стабильность и процветание» (по телевизору)».

«Власти наши постоянно что-то хотят, но ничего не могут».

«Власти то хотят, то обещают. А вот народ простой требует, чтобы эта власть пожила на эти средства (т.е. минималку). Для себя любимых ничего не думают, а сели и поехали транжирить наши деньги в свои родные школы. Сколько этот бардак будет продолжаться?»

«Лучше пусть понизят максималку получек всех совминов-парламентов до уровня народной минималки. Только тогда может быть толк. А так…»

«То, что литовцам грошИ, для белорусов несбыточная мечта».

«Минималка растет и цены также – ЖКХ, бензин, услуги связи, сигареты... Так что – люди богаче не становятся».