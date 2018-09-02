КХЛ: Четыре момента, которые заставляют беспокоиться за минское «Динамо» 1 Алексей Рогалевич, «Прессбол»

2.09.2018, 22:33

В понедельник «зубры» стартуют в новом сезоне КХЛ.

Разбираемся, что нам стало понятно о нынешнем минском "Динамо" за предсезонку.

Рулевой "бело-синих" Горди Дуайер работает в Минске уже второй сезон, поэтому после прошлогоднего пролета мимо плей-офф с тренера будет выше спрос, тем более и подбор игроков стал куда предпочтительнее. Накануне старта КХЛ отметили четыре тревожных вывода по итогам предсезонных спаррингов.

1. ГЛАВНОЕ — РЕЗУЛЬТАТ

"Результат важен для нас в каждой контрольной встрече, но основная цель просмотреть и оценить новичков", — говорил наставник "зубров" после матча с "Сибирью". Бесспорно, содержание игры куда важнее летних побед. Однако "Динамо" одержало лишь одну викторию за лето! А это довольно неприятный фон для начала сезона. Если минчане выдадут хороший старт, про неважную предсезонку просто забудут. Если начнут терять очки, обязательно кто-нибудь вспомнит, что тревожный звонок прозвучал еще летом.

Всего подопечные Горди Дуайера отыграли 10 матчей, а победили только "Спартак" в овертайме. Причем и в том поединке белорусский клуб уступал по ходу встречи 0:3. Еще дважды "бело-синие" были близки к победе, но в серии буллитов удача поворачивалась лицом к "Локомотиву" и "Ак Барсу". Остальные спарринги завершились фиаско в основное время.

Отыграв два турнира в Нижнем Новгороде и Риге, "зубры" оба раза финишировали на последней строчке. Особенно неприятными были поражения от "Торпедо" (1:6) и от "Автомобилиста" (0:3). Последние подписали немало хороших хоккеистов, но в игре с "Динамо" практически все лидеры не принимали участия.

2. ЮНАС ЭНРОТ — ГЛАВНАЯ НАДЕЖДА НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ

Предсезонные турниры выявили проблему на последнем рубеже. Михаил Карнаухов продолжает полировать лавку и не пользоваться шансами, которые ему предоставляет тренерский штаб. 24-летний вратарь в прошлом сезоне принял участие в восьми встречах, но лишь в пяти из них игровое время перевалило за 50 минут. Получается, что шведский голкипер закрыл 91 процент матчей минувшего чемпионата.

Естественно, товарищеские турниры отличная возможность для второго номера команды проявить себя. Карнаухов сыграл в вышеупомянутой игре с "Торпедо" (1:6), причем на совести кипера два-три гола. Горди Дуайер поступил как настоящий психолог и дал возможность вратарю реабилитироваться в следующем же матче с рижским "Динамо" — там последовали четыре пробоины и еще одно поражение. После неудачных действий Юнаса Энрота во встрече с "Давосом" напрашивался выход Михаила в старте — 2:3 в серии буллитов с казанским "Ак Барсом". Подытожим, Карнаухов провел 3 матча, в которых пропустил 12 шайб (4 в среднем за матч). Что будет делать Горди, если Энрот получит травму или у него просто не пойдет игра?

Самое страшное, что игра первого номера команды также вызывает вопросы. К примеру, в поединке с "Давосом" (4:6) Юнас умудрился пропустить после стандартного входа в зону одного хоккеиста и броска с ползоны. Стоит отметить, что голкипер в дебютном сезоне за "зубров" задрал очень высоко планку, безболезненно заменив на последнем рубеже Бена Скривенса. Сможет ли Энрот превзойти или хотя бы подтвердить статистику минувшего сезона? От этого будет зависеть очень многое.

3. ПРОБЛЕМЫ В АТАКЕ

Старая болячка минского "Динамо" — команда мало забрасывает. Горди Дуйаер на пресс-конференциях неоднократно подчеркивал, что в завершающей стадии команде не хватает опыта и везения. "Зубры" в прошлом сезоне забрасывали в среднем за матч две шайбы. Только четыре коллектива имели показатели ниже: рижское "Динамо" и "Куньлунь", а еще "Югра" и "Лада", которые отправились покорять просторы ВХЛ. Многие специалисты утверждали, что в команде нет сильных легионеров, а белорусы не выходят на лидирующие роли.

Однако появление новых хоккеистов, причем не только иностранцев, не решило этого вопроса. Минчане 19 раз огорчили соперника в 10 матчах (1,9 шайб в среднем за игру). Абсолютно те же цифры, что и в прошлом году. Если эта тенденция сохранится в регулярном чемпионате КХЛ, останется только верить в Юнаса Энрота.

Нынешним летом в Минск приехали обладатель Кубка Стэнли и Кубка Колдера. Защитник, который выиграл золотые медали с Канадой на чемпионате мира-2015, где в составе "кленовых листьев" значились такие фамилии как Кросби, Бернс, Тэйлор Холл, Тайлер Сегин, Маккинон. Братья Костицыны, знаковые для белорусского хоккея фигуры, также теперь защищают "бело-синие" цвета. К сожалению, несмотря на впечатляющий ростер, пока "Динамо" не блистает в чужой зоне, а рулевому предстоит еще очень много работы.

4. РАЗДЕЛЕНИЕ ЛЕГИОНЕРОВ И БЕЛОРУСОВ

В "Динамо" всегда существовала большая зависимость от иностранцев. В прошлом сезоне легионерская тройка нападения Скилли — Хауден — Фонтэйн не особо впечатлила. В итоге лишь последний остался в Минске, позволив впервые в КХЛовской истории клуба стать лучшим бомбардиром защитнику! Горди Дуйаер неохотно разбивал иностранное звено, а правильно расставить белорусов не получилось. Например, лучшим бомбардиром-белорусом минувшего сезона стал Шарль Лингле с 17 очками (в сезоне 2016/17 был Александр Матерухин с 39 пунктами).

В нынешнем межсезонье руководство клуба усердно поработало, заманив в столицу Беларуси хороших хоккеистов. Однако на летних турнирах наставник "зубров" не изменил свой взгляд на составление пятерок: звено легионеров и все остальные. Из-за напряженного игрового графика периодически хоккеисты получали отдых, в этом нет ничего удивительного. Дуайер был вынужден ставить кого-то из белорусов, когда кто-то из трио Хауден — Беннетт — Пулкиннен получал передышку. Правда, в одном товарищеском матче, с "Автомобилистом", Горди воспользовался универсальностью Куинтона и поставил его в центр второго звена, а его место в стартовой пятерке занял Сергей Костицын. И все, остальные изменения были не экспериментами, а вынужденными мерами.

Не изменилось и комплектование главной спецбригады большинства: квартет легионеров + белорус. В этом сезоне, видимо, это будет Сергей Костицын. Получится ли в этом году удачным симбиоз из белорусов и легионеров? Вопрос остается открыт. Но очень хотелось бы.

Алексей Рогалевич, «Прессбол»