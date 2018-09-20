The Telegraph: Консерваторы в Британии готовят отставку Терезы Мэй 20.09.2018, 7:34

Тереза Мэй

Фото: AP

Уже составлен список ее преемников на посту премьер-министра.

Британские консерваторы составили перечень государственных деятелей, которые, по их мнению, могли бы занять должность премьер-министра Великобритании после того, как ее покинет Тереза Мэй. Об этом со ссылкой на оказавшуюся в распоряжении редакции служебную записку сообщает газета The Telegraph. Бумага, по информации издания, распространяется среди консервативных членов парламента, передает РБК.

В ней депутаты пытаются проанализировать перспективы руководства кабинета министров Британии, а также обсуждают возможных претендентов на должность британского премьера. Записка, как указывает Telegraph, появилась во время, когда Мэй «пыталась продать свой раскритикованный [в Британии] план по выходу страны из ЕС европейским лидерам в Зальцбурге» (19 и 20 сентября так проходит неформальная встреча лидеров Евросоюза). «В знак растущего мятежа» в консервативной партии, депутаты передали друг другу эту бумагу, указывает газета. Издание Express, ссылаясь на эту же записку, пишет, что подготовлена она была еще в апреле, однако сейчас в преддверии Brexit ее распространили еще раз. Кто именно организовывал эту работу и кто является автором этой бумаги газеты не уточняют.

Мэй однопартийцы, согласно этой служебной записке, планируют предложить отставку «вскоре после марта 2019 года». 29 числа этого месяца Великобритания в рамках Brexit должна окончательно покинуть Евросоюз. После этого, как указывается в распространяемой консерваторами бумаге, должен будет «немедленно» произойти некий «маневр».

Затем в служебной записке под заголовком «кандидаты в кабинет министров» перечислены 15 государственных деятелей Великобритании. Telegraph называет их «возможными преемниками Мэй на посту премьер-министра». Среди указанных в списке лиц — бывший министр по выходу Британии из ЕС Дэвид Дэвис, министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс, британский министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкл Гоув, канцлер казначейства Филип Хэммонд, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, министр образования Дэмиан Хайнс, главы МИД и МВД страны Джереми Хант и Саджид Джавид, экс-министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, лидер Палаты общин Андреа Ледсом, канцлер герцогства Ланкастерского Дэвид Лидингтон, министр международного развития Британии Пенни Мордонт, бывший министр внутренних дел страны Эмбер Радд, главный секретарь казначейства Элизабет Трасс и министр обороны Гэвин Уильямсон.

Возле каждого из этих имен проставлены комментарии, где, по информации Express, указываются «плюсы и минусы» кандидатов на пост премьера. Например, Джереми Ханта составители записки считают «темной лошадкой», а Бориса Джонсона называют «фаворитом букмекеров», но отмечают при этом, что «наиболее вероятный претендент никогда не выигрывает». Майкла Гоува авторы записки называют возможным «будущим канцлером». О Радд консерваторы отзываются как о человеке, который «заслуживает доверия» и может вернуться в большую политику.

Среди тех, у кого, по мнению составителей бумаги, мало шансов занять главную должность в стране — Филип Хэммонд (он «думает, что у него есть шанс, но на самом деле ни единой надежды», говорится в записке), а также бывший министр по Brexit Дэвид Дэвиc. Последний, по мнению консерваторов, скорее всего «не добьется успеха», потому что «слишком поздно».

О том, что однопартийцы Мэй готовят план ее отстранения от власти Би-би-си узнал в начале сентября. Тогда, по информации телеканала, чтобы обсудить этот вопрос встречались около 50 депутатов из Консервативной партии Великобритании.