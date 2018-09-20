Помпео назвал сроки разоружения Северной Кореи 20.09.2018, 7:57

Майк Помпео

Фото: wikipedia.org

Вашингтон обсудил с Пхеньяном четкие условия по денуклеаризации.

Ядерное разоружение Северной Кореи должно быть завершено к 2021 году, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

По его словам, Вашингтон обсудил с Пхеньяном усилия по денуклеаризации, которая должна завершиться к январю 2021 года, передает Reuters.

Госсекретарь также выразил намерения немедленно возобновить переговоры с КНДР. Для этих целей он пригласил министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо в Нью-Йорк на следующей неделе, где они должны принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

США также предложили провести переговоры в Вене между представителями КНДР и спецпредставителем США по вопросам КНДР.

"Соединенные Штаты готовы немедленно начать переговоры об изменении отношений США и КНДР", - заявил Помпео.

Он также приветствовал решение северокорейского лидера Ким Чен Ына "завершить ранее объявленный демонтаж ракетного полигона Тончхан в присутствии американских и международных инспекторов".