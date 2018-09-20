закрыть
20 сентября 2018, четверг, 8:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Помпео назвал сроки разоружения Северной Кореи

  • 20.09.2018, 7:57
Майк Помпео
Фото: wikipedia.org

Вашингтон обсудил с Пхеньяном четкие условия по денуклеаризации.

Ядерное разоружение Северной Кореи должно быть завершено к 2021 году, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

По его словам, Вашингтон обсудил с Пхеньяном усилия по денуклеаризации, которая должна завершиться к январю 2021 года, передает Reuters.

Госсекретарь также выразил намерения немедленно возобновить переговоры с КНДР. Для этих целей он пригласил министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо в Нью-Йорк на следующей неделе, где они должны принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

США также предложили провести переговоры в Вене между представителями КНДР и спецпредставителем США по вопросам КНДР.

"Соединенные Штаты готовы немедленно начать переговоры об изменении отношений США и КНДР", - заявил Помпео.

Он также приветствовал решение северокорейского лидера Ким Чен Ына "завершить ранее объявленный демонтаж ракетного полигона Тончхан в присутствии американских и международных инспекторов".


популярное за неделю

Мнение

Роднае
Роднае Андрей Санников
Может случиться номенклатурный бунт
Может случиться номенклатурный бунт Валерий Карбалевич
Клинок для крокодила
Клинок для крокодила Владимир Халип
Кто же им теперь поверит?
Кто же им теперь поверит? Александр Гольц