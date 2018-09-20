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Лукашенко поручил организовать производство балалаек

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  • 20.09.2018, 7:59

Идея пришла к диктатору в Пинске.

Лукашенко показали музыкальные инструменты, которые изготавливаются в Беларуси.

Как сообщает агентство БелТА, до недавнего времени у нас не было производства балалаек и домр. Сейчас их делает в Пинске мастер Руслан Макаревич. Пока он выпускает около 10 инструментов в год, но объемы могут достигнуть 100 единиц.

Лукашенко поручил оказать мастеру содействие в организации производства, при необходимости предоставив дополнительные площади за средства местного бюджета. "Привлекай столько человек, сколько надо. Потому что этот инструмент надо будет еще отремонтировать, видимо, - обратился диктатор к музыканту. - За тобой - школа. Пока ты один, но у тебя должно быть больше помощников. В будущем году я буду в Пинске, и ты мне покажешь, какую тебе площадь выделили".


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