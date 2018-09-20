В Молдове объявлен референдум о возвращении Приднестровья 5 20.09.2018, 8:26

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Игорь Додон

После политического решения российские военные должны уйти с левобережья Днестра.

После следующих парламентских выборов в Молдове проведут референдум, на котором будет определен способ реинтеграции Приднестровья в состав государства. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает Deschide.md.

Додон подчеркнул, что приднестровский регион должен быть частью Республики Молдова.

"После парламентских выборов мы будем обсуждать конкретные сценарии, как может проходить эта реинтеграция, и очень важно, что любая форма реинтеграции, взаимосуществования будет обсуждаться с гражданами Республики Молдова в рамках референдума", - сказал он.

Президент Молдовы добавил, что после того как в Кишиневе примут общее решение, вариант реинтеграции будет предложен международному сообществу.

По его словам, после политического решения приднестровского конфликта, военные должны уйти с левобережья Днестра.

Молдова утратила контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта в 1992 году, возникшего якобы "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии.

Российские войска находятся в ПМР как "миротворцы", а фактически - как оккупанты. В мае 2017 года Конституционный суд Молдовы признал незаконным их пребывание в ПМР.

22 июня 2018 года Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья.