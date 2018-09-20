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Профсоюз РЭП: Дело рабочего из Бобруйска ставит под вопрос всю систему ФСЗН

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  • 20.09.2018, 8:46
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Независимый профсоюз помогает рабочему разорвать замкнутый круг.

Представитель профсоюза РЭП в Могилевской области юрист Алексей Евгенов прокомментировал дело члена профсоюза РЭП Дмитрия Конечука: обрубщика сучьев, который получил подряд несколько травм на лесоповале, передает praca-by.info:

- Дело Дмитрия Конечука из Бобруйска становится угрожающим для системы государственной соцзащиты населения, вообще смысла охраны труда со стороны государства. Человек в очередной раз лишен права на составление акта о несчастном случае. Практически инвалида отправляют на работы, на которых не справятся здоровые. Врачи выдают все новые и новые больничные, а наниматель, в промежутках, - новые и новые наряды на лесоповал.

Алексей Евгенов оказывает юридическую помощь члену профсоюза РЭП Дмитрию Конечуку. На сегодняшний день написаны обращения в Департамент инспекции труда и соцзащиты; для защиты интересов работника в суде необходимо получить результаты проверки. Тем временем Дмитрий Конечук продолжает работать и получать все новые и новые травмы: лишившись работы, он останется без средств к существованию, ведь система здравоохранения не присваивает ему степень инвалидности. Замкнутый круг: Дмитрий Конечук не имеет права не работать - но и работать он тоже не в состоянии.


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