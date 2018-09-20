Глава ВВС Израиля обсудит в Москве крушение Ил-20 в Сирии 20.09.2018, 8:54

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Визит состоится сегодня.

Командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин в сопровождении делегации израильских военных прилетит в Москву в четверг, 20 сентября. Целью визита станет обсуждение крушения российского самолета Ил-20 в Сирии, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter, передает dw.com.

Норкин представит доклад о гибели российского военного самолета, включающий в себя информацию, переданную России до выполнения миссии и выводы расследования. Кроме того, делегация передаст доказательства «непрекращающихся попыток» Ирана доставить оружие радикальному шиитскому движению «Хезболлах» и установить военное присутствие в Сирии.

Tomorrow morning, an IDF delegation led by the Commander of the IAF, Maj. Gen. Amikam Norkin, will depart to Moscow following the downing of the Russian plane by Syrian anti-aircraft fire on Monday night. — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 19 сентября 2018 г.

Крушение Ил-20

Российский военный самолет Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, был сбит 18 сентября в 35 километрах от побережья Сирии.

Минобороны РФ возложило на Израиль ответственность за крушение самолета. Израильские власти выразили сожаление в связи с гибелью российского экипажа, однако указали, что ответственность за инцидент несут сирийские военные, Иран и радикальное шиитское движение «Хезболлах».