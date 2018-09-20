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Белорусский медицинский стартап попал в австрийский акселератор

  • 20.09.2018, 9:08

Партнеры акселератора – крупнейшие фармацевтические компании мира.

Белорусская компания Healthy Networks, создавшая электронный стетоскоп для анализа звуков легких и мобильное приложение к нему, вошла во второй набор медицинского стартап-акселератора Vienna Health Hub.

Об этом пишет wallstreet-online.de, поясняя, что она стала одной из одиннадцати победителей, отобранных жюри из сотни заявок, сообщает belmir.by.

Программа, которую курирует венский hi-tech-инкубатор INiTS, рассчитана на 3 месяца. Она не предполагает предоставления инвестиций в обмен на долю в бизнесе, а лишь работу с менторами, экспертами и консультантами.

Но это не менее ценно. Партнеры акселератора – крупнейшие фармацевтические компании, производители медтехники и страховые операторы. Среди менторов – топ-менеджеры Pfizer, UNIQA, AFFiRiS, Savira Pharmaсeuticals и так далее.

Таким образом, участие в Vienna Health Hub дает стартапам возможность прямого выхода на корпорации, инвесторов и потенциальных потребителей услуг.

При этом, чтобы попасть в программу, стартап должен находиться в зрелой стадии: иметь подтвержденную бизнес-модель и работающий прототип.

Система, разработанная Healthy Networks, позволяет в домашних условиях проверить свои легкие и определить возможное наличие заболеваний – таких, как пневмония, астма, бронхит, грипп.

Как сообщалось осенью прошлого года, компания привлекла 100 тысяч долларов от российского венчурного фонда Spacemind Capital, который инвестирует в ИТ-стартапы.

А нынешним летом прошла информация, что Healthy Networks получили инвестиции от белорусского объединения «Сеть бизнес-ангелов» путем сделки на основе договора конвертируемого займа.

В команде стартапа – Елена Бинецкая, Алексей Каранкевич, Максим Зябко, Юлия Нарушевич и другие.


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