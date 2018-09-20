Павел Кучеров: Игра против «Види» станет для БАТЭ ключевой 20.09.2018, 9:49

Сегодня белорусских болельщиков ждет интересный матч.

Бывший тренер «Нафтана» и минского «Динамо», селекционер Павел Кучеров считает, что матч против «Види» станет ключевой для БАТЭ на групповой стадии Лиги Европы, сообщает Tribuna.com.

«Хочется верить, что БАТЭ использует свой европейский опыт и за счет своего осмысленного футбола добьется положительного результата на выезде. Думаю нас ждет интересный матч.

Вообще хочется сказать, что эта игра будет для БАТЭ одной из ключевых на групповом этапе. Челси – это безусловный лидер и фаворит этой группы, ПАОК добротная команда, которая выбила в квалификации ЛЧ московский Спартак и явно будет претендовать на выход из группы. Чтобы навязать с первого тура борьбу ПАОКу БАТЭ нужно обязательно добиваться положительного результата в Венгрии. Думаю, что в случае победы над Види, в личных встречах между БАТЭ и ПАОКом решится, какая из этих команд выйдет в плей-офф Лиги Европы», – написал Кучеров в своем блоге.