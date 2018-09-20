Следите за руками: как в Беларуси за четыре года изменились цены 8 20.09.2018, 9:57

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Чек в магазинах – лучший ответ официальной пропаганде.

Знаете, где можно купить муку по 90 копеек и бананы по 1 рубль 20 копеек? В 2014 году! Но, увы, машину времени для нас не изобрели, зато появились отчеты Белстата, в которых рассказывается, что благосостояние белоруса растет, пишет «Солидарность».

Вот и теперь Белстат зафиксировал «рекордный рост» реальных доходов белорусов. То есть, по официальной статистике, благосостояние населения Беларуси в 2018 году сигануло выше некуда — на целых 7,7%.

Спорить с цифрами посредством слов довольно сложно, а свои ощущения к делу не пришьешь. Поэтому мы тоже решили показать кое-какие цифры. А именно вспомнить цены в магазине в 2014 года и сравнить с нынешними.

Сразу оговоримся, что сегодня мы отоваривались в недорогом магазине, а некоторые продукты и вовсе покупали на скидках. Цены за 2014 год для удобства переведены в деноминированные рубли.

А теперь почувствуйте разницу.

Продукт цена

в 2014 г. цена

в 2018 г Мясной и рыбный отделы: 1 кг охлажденной свинины (шейный отруб) без кости 13,2 14,99 1 кг охлажденной говядины на гуляш (лопаточная часть) 13,2 13,49 1 кг охлажденной курицы 3,2 4,2 1 кг охлажденной форели 22,0 23,7 упаковка сосисок в/с «Berlinki» (250 г) 1,5 2,03 баночка тунца в масле 1,4 2,99 норвежский копченый лосось в вакуумной упаковке 100 г 3,0 5,95 Молочные продукты: 1 литр молока 3,2% в тетрапаке 1,3 1,7 200 г сыра «Gouda» 1,6 2,89 200 г сыра фета 1,7 2,6 10 баночек «Данон» по 150 г 5,6 7,5 Крупы и макаронные изделия: 1 кг муки (высший сорт) 0,9 1,15 1 кг риса 1,4 2,5 1 кг спагетти (Италия) 1,9 5,6 Овощи и фрукты 1 кг картофель (мытый) 0,5 0,79 1 кг помидор кистевой с веточками (испанские) 2,0 5,0 1 кг огурцов 1,0 1,15 1 кг свежих шампиньонов 3,8 5,6 1 л 100% апельсинового сока 1,3 2,4 1 кг бананов 1,2 2,25 1 кг персиков 1,8 4,55 1 кг зеленого винограда 2,2 3,25 Другое: буханка хлеба (1 кг) 0,8 1,83 100-грамовая шоколадка «Спартак» 1,1 1,99 пачка кукурузных хлопьев «Nestle» 1,8 2,75 1 л подсолнечного масла 1,6 2,69 пачка масла 200 г, 82,5% 1,9 3,69 десяток яиц (размер «L») 1,9 2,29 кетчуп «Махеев» 500 г 1,4 2,39 пачка молотого кофе «Jacobs Kronung» 500 г 8,0 16,5

Итоговый чек в 2014 году составил 104,2 рубля (6,08)

В 2018 году — 150,37 рубля (6,05)

Иными словами, продуктовый набор за 4 года подорожал на треть.

Но, с другой стороны, за это время выросли и зарплаты. Давайте же посмотрим, сколько таких наборов мог купить белорус на свою среднюю зарплату тогда и теперь.

Получаем, что в 2014 году на свои 633,5 рублей среднестатистический покупатель мог купить 6,08 таких наборов. В 2018 году на 910 рублей (столько Белстат рисует среднюю зарплату сегодня) — 6,05. То есть, практически столько же и даже чуть меньше. И это притом, что за это время существенно в процентном соотношении подросли коммунальные и другие платежи и услуги.

Так где же тот рост реальных доходов? Смеем предположить, что Белстату «подыграли» цены на продукты, которые выросли несущественно, но которые обычная белорусская семья позволяет себе не часто. Например, такие «деликатесы», как форель или свиная шея подорожали совсем чуть-чуть, в отличие от молочных продуктов, которые белорусы покупают куда чаще.

Отметим еще несколько любопытных наблюдений. Производители все активнее идут на ухищрения, чтобы сделать рост цен не таким заметным. Например, еще больше уменьшился вес упаковки некоторых товаров. Если мы четыре года назад знали, что пачка масла вместо 200 г может оказаться 180, то сейчас то же сливочное масло фасуют и по 160 г. А крупу в привычных уже 800-граммовых упаковках на полках заменили 500-600-граммовые.

Поубавили продукты и в некоторых характеристиках. Например, по части жирности в сливочном масле. Теперь вместо привычных 72,5%, 82,5% чаще можно найти продукты такими необычными обозначениями — 60%, 61,5%, 64% 77%, 81,5%.

В общем, всё, чтобы рост цен был не так очевиден. Ну а если вдруг ощущения позволяют вам усомниться в собственном благосостоянии, для этого есть Белстат и телевизор — они обязательно расскажут, как жизнь белорусов с каждым днем становится все лучше и лучше.