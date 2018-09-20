C режимом нужно разговаривать на равных 4 20.09.2018, 10:12

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Когда мы сами начнем уважать себя, начнут уважать нас и наши враги.

Одним из самых обсуждаемых событий в байнете вчера стал ответ Мингорисполкома по поводу памятной доски на доме, в котором была объявлена независимость Белоруссой Народной Республики, пишет Telegram-канал «Баста».

Городские власти сообщили, что устанавливать ее не будут. «Информируем о том, что в адрес Мингорисполкома поступил ряд обращений от граждан Беларуси и представителей общественности, негативно относящихся к вопросу установки памятной доски по улице Володарского, 9», — говорится в ответе, который получила Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) от заместителя председателя Мингорисполкома Игоря Юркевича.

Ответ абсолютно логичный и предсказуемый для всех, кто знаком с политической обстановкой в стране. Было очень странно наблюдать, как вроде бы взрослые умные люди, политики и активисты на протяжении полугода всерьез рассчитывали на что-то иное.

Рассказывали друг другу сказки и убеждали своих сторонников, что оккупационные власти пойдут против себя, разрешат присутствие вражеского для них символического знака в центре Минска. Некоторые еще уверены были, что День Воли праздником государственным станет при этом режиме. Наивные.

Установка доски в честь объявления независимости БНР при власти Лукашенко — это событие примерно такого же порядка, как установка памятника Сталину немецкими оккупантами в Минске во время Второй мировой.

Напомним, что сказки о памятной доске, хороших властях и прочая фантастика были главными аргументами тех, кто настаивал на отказе от политической, протестной составляющей празднования Дня Воли в этом году, тех, кого в народе прозвали «концертной оппозицией».

Их оппоненты еще тогда говорили, что это невозможно, если оппозиционные политики будут вести себя, как доверчивые дети, пытались объяснить очевидное - с режимом нужно разговаривать как минимум на равных, требовать, а не просить, вести диалог, а не соглашаться с указаниями третьеразрядных клерков, данными в курилках Мингорисполкома.

Искренне надеемся, что те, кто накануне Дня Воли убеждал нас всех в адекватности режима, сделали надлежащие выводы из отписки Мингорисполкома. Только когда мы сами начнем уважать себя, начнут уважать нас и наши враги. Первое, что для этого нужно сделать, - научиться не вестись на примитивные «разводки» и правильно оценивать своих друзей и своих противников.