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Израильский спутник показал фото с места, где был сбит российский Ил-20

  • 20.09.2018, 10:16
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В результате удара был уничтожен склад боеприпасов, переданных Асаду.

При ракетном ударе Армии обороны Израиля по сирийской Латакии был полностью уничтожен склад боеприпасов, сообщили в израильской компании — операторе коммерческих спутников Imagesat International (iSi). Соответствующее сообщение размещено в Twiitter организации, сообщает rbc.ru.

Об этом, как заявили в iSi, свидетельствуют снимки со спутника, на которых, по информации представителей компании, запечатлены последствия авианалета ВВС Израиля на Сирию. «По предварительной оценке, склад боеприпасов, атакованный два дня назад в сирийской Латакии, полностью уничтожен», — говорится в сообщении Imagesat International.

К посту в микроблоге представители израильской компании прикрепили спутниковые фотографии, на которых, по их данным, сначала изображен склад боеприпасов в Латакии 9 апреля прошлого года (согласно фотографиям, это здание длиной 155 м и шириной 35 м, расположенное на окраине города). На соседней фотографии, по данным iSi, та же местность, но уже 18 сентября 2018 года — от здания остались только развалины. Других подтверждений о том, что это именно склад боеприпасов и что он был разрушен при ударе сил Израиля 17 сентября, Imagesat International не приводит.

Сирийское государственное агентство SANA ранее утверждало, что ПВО Сирии в этот день удалось отразить атаки израильских военных. Целью удара израильской армии агентство тогда называло промышленно-технологическое предприятие.

В ходе именно этой атаки сирийскими ПВО, по данным российского Минобороны, был сбит самолет-разведчик ВВС России Ил-20. У Латакии его экипаж должен был определить места хранения и сбора беспилотников боевиков, действующих против сил сирийского правительства. Крушение самолет потерпел, уже возвращаясь на российскую военную базу Хмеймим. На борту Ил-20 находились 15 военных, все они погибли. В случившемся Москва обвинила израильских летчиков, которые, по ее данным, «подставили» российский самолет под огонь.

Четыре истребителя F-16 ВВС Израиля, зайдя со Средиземного моря, нанесли удары в районе сирийского города Латакия, чем «преднамеренно создали опасную ситуацию» для кораблей и самолетов в этом регионе, заявили в Минобороны. В Израиле в свою очередь причиной случившегося назвали беспорядочную стрельбу сирийских ПВО.


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