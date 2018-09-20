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Лукашенко изменил указ о деноминации

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  • 20.09.2018, 10:33
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Указом закрепляется возможность указывать на банкнотах планируемый год выпуска в обращение.

Лукашенко 19 сентября указом № 380 внес изменения в указ 2015 года № 450 о проведении деноминации. Как сообщила пресс-служба диктатора, изменения носят технический характер, пишет tut.by.

Указом закрепляется возможность при изготовлении денежных знаков указывать планируемый год выпуска в обращение.

Необходимость такого решения обусловлена тем, что выпуск отдельных номиналов банкнот планируется осуществить в 2019—2020 годах ввиду увеличения количества ветхих банкнот образца 2009 года повышения спроса на банкноты мелкого номинала в условиях низкой инфляции, а также модификации денежных знаков в целях повышения защиты от фальшивомонетничества.

Согласно указу обмен денежных знаков образца 2000 года можно будет производить не только на денежные знаки образца 2009 года, но и иных годов выпуска (обмен банкнот образца 2000 года на денежные знаки 2009 года заканчивается 31 декабря 2021 года).

Дополнительно правовым актом учтено, что с 29 октября 2018 года вступают в силу изменения, внесенные в Банковский кодекс, поэтому во избежание дублирования из указа № 450 исключается норма о том, что 1 белорусский рубль образца 2009 года равен 100 белорусским копейкам образца 2009 года.


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