Откуда белорусы чаще летают - из Минска или Вильнюса? 20.09.2018, 10:45

Статистика очень красноречиво показывает: белорусы отлично умеют сравнивать цены.

Кажется, в наше время из Вильнюса не летал только ленивый: так называемый «Минск-3» пользуется популярностью у наших сограждан ввиду дешевизны билетов и небольшого расстояния между литовской и белорусской столицами, пишет tio.by.

Порой может показаться, что из Минска летают реже, чем из Вильнюса! Но, оказывается, это не совсем так. Специалисты популярного сервиса Aviasales.ru поделились с журналистами информацией о бронированиях, которые совершают белорусы на сайте.

Конечно, многие ищут дешевые билеты напрямую на сайтах лоукостеров, а кто-то идет за квитками напрямую к «Белавии» и другим привычным белорусскому глазу, уху и сердцу перевозчикам. Но понять общую картину благодаря такой статистике всё-таки можно.

Итак, статистика вещает ,что чаще всего белорусы бронируют билеты Минск-Москва.

Остальные вылеты в топе – из Минска: белорусы покупают билеты в Батуми, Тбилиси, Петербург, Симферополь и Сочи (да, опять - но это уже из Минска), Стамбул и Тель-Авив. Билеты из Вильнюса появляются только на 12 позиции в рейтинге.

Итак, чаще всего белорусы из Вильнюса летают в Барселону: неудивительно, ведь попасть туда из Литвы можно по цене от 20 евро за билет в одну сторону (а средняя цена билета у Ryanair, например, – 50-70 евро).

Перелет туда-обратно можно уложить в 100 евро, а если повезет – в куда меньшую сумму. Из Вильнюса белорусы летают в Париж, Рим и Милан – но это лишь 25, 28 и 30 позиции в рейтинге.

Варшава впервые появляется лишь на 39 строчке – из польской столицы белорусы летают в Барселону. Получается, из Вильнюса чаще, чем из Минска, белорусы летают в Барселону, Париж, Рим и Милан, чуть подальше расположился Берлин – но тоже из Литвы. А вот в Амстердам и Прагу, например, летят чаще из Минска.

Можно много говорить о соотношении экономии и комфорта, высчитывать затраты на литовский вояж (да, билеты дешевые, но доехать, перекусить, иногда – переночевать?) и сравнивать их с предложениями с вылетом из Минска. Важно то, что статистика очень красноречиво показывает: белорусы отлично умеют сравнивать цены и выбирать выгодный вариант не в ущерб комфорту.