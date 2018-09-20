закрыть
20 сентября 2018, четверг, 11:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Откуда белорусы чаще летают - из Минска или Вильнюса?

  • 20.09.2018, 10:45

Статистика очень красноречиво показывает: белорусы отлично умеют сравнивать цены.

Кажется, в наше время из Вильнюса не летал только ленивый: так называемый «Минск-3» пользуется популярностью у наших сограждан ввиду дешевизны билетов и небольшого расстояния между литовской и белорусской столицами, пишет tio.by.

Порой может показаться, что из Минска летают реже, чем из Вильнюса! Но, оказывается, это не совсем так. Специалисты популярного сервиса Aviasales.ru поделились с журналистами информацией о бронированиях, которые совершают белорусы на сайте.

Конечно, многие ищут дешевые билеты напрямую на сайтах лоукостеров, а кто-то идет за квитками напрямую к «Белавии» и другим привычным белорусскому глазу, уху и сердцу перевозчикам. Но понять общую картину благодаря такой статистике всё-таки можно.

Итак, статистика вещает ,что чаще всего белорусы бронируют билеты Минск-Москва.

Остальные вылеты в топе – из Минска: белорусы покупают билеты в Батуми, Тбилиси, Петербург, Симферополь и Сочи (да, опять - но это уже из Минска), Стамбул и Тель-Авив. Билеты из Вильнюса появляются только на 12 позиции в рейтинге.

Итак, чаще всего белорусы из Вильнюса летают в Барселону: неудивительно, ведь попасть туда из Литвы можно по цене от 20 евро за билет в одну сторону (а средняя цена билета у Ryanair, например, – 50-70 евро).

Перелет туда-обратно можно уложить в 100 евро, а если повезет – в куда меньшую сумму. Из Вильнюса белорусы летают в Париж, Рим и Милан – но это лишь 25, 28 и 30 позиции в рейтинге.

Варшава впервые появляется лишь на 39 строчке – из польской столицы белорусы летают в Барселону. Получается, из Вильнюса чаще, чем из Минска, белорусы летают в Барселону, Париж, Рим и Милан, чуть подальше расположился Берлин – но тоже из Литвы. А вот в Амстердам и Прагу, например, летят чаще из Минска.

Можно много говорить о соотношении экономии и комфорта, высчитывать затраты на литовский вояж (да, билеты дешевые, но доехать, перекусить, иногда – переночевать?) и сравнивать их с предложениями с вылетом из Минска. Важно то, что статистика очень красноречиво показывает: белорусы отлично умеют сравнивать цены и выбирать выгодный вариант не в ущерб комфорту.


популярное за неделю

Мнение

Роднае
Роднае Андрей Санников
Может случиться номенклатурный бунт
Может случиться номенклатурный бунт Валерий Карбалевич
Клинок для крокодила
Клинок для крокодила Владимир Халип
Кто же им теперь поверит?
Кто же им теперь поверит? Александр Гольц