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Под Парижем открыли коттедж, сделанный из шоколада

  • 20.09.2018, 10:54

В гигантском «кондитерском изделии» можно забронировать место и остаться на ночь.

Во французском городке Севр, под Парижем, открылся Chocolate Cottage – жилище, полностью сделанное из шоколада, пишет «Вокруг света».

Площадь коттеджа — 18 квадратных метров и он может вместить четырех гостей. На его возведение ушло  1,5 тонны шоколада.  Он был спроектирован и изготовлен мастером шоколадных скульптур Жаном-Люком Деклюзо.

Самая главная особенность дома — все шоколадные элементы в нем съедобны: от стен и крыши до камина, комод, часы, чашки и книги. Есть даже шоколадная люстра. Более того, рядом с домом находятся пруд и клумба, также сделанные из шоколада.

«Я никогда не думал, что у меня будет возможность построить шоколадный домик в натуральную величину для путешественников, которые смогут там заночевать. Надеюсь, гостям понравится возможность пожить в сладком и уникальном месте», — заявил Деклюзо.

Домик можно забронировать на сайте Booking.com всего на две ночи — 5 и 6 октября. Ночь в Chocolate Cottage обойдется в 50 евро.


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