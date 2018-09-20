Под Парижем открыли коттедж, сделанный из шоколада 20.09.2018, 10:54

В гигантском «кондитерском изделии» можно забронировать место и остаться на ночь.

Во французском городке Севр, под Парижем, открылся Chocolate Cottage – жилище, полностью сделанное из шоколада, пишет «Вокруг света».

Площадь коттеджа — 18 квадратных метров и он может вместить четырех гостей. На его возведение ушло 1,5 тонны шоколада. Он был спроектирован и изготовлен мастером шоколадных скульптур Жаном-Люком Деклюзо.

Самая главная особенность дома — все шоколадные элементы в нем съедобны: от стен и крыши до камина, комод, часы, чашки и книги. Есть даже шоколадная люстра. Более того, рядом с домом находятся пруд и клумба, также сделанные из шоколада.

«Я никогда не думал, что у меня будет возможность построить шоколадный домик в натуральную величину для путешественников, которые смогут там заночевать. Надеюсь, гостям понравится возможность пожить в сладком и уникальном месте», — заявил Деклюзо.

Домик можно забронировать на сайте Booking.com всего на две ночи — 5 и 6 октября. Ночь в Chocolate Cottage обойдется в 50 евро.