Фиаско Путина в Сирии Марк Бабот

20.09.2018, 10:57

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Что произошло на днях на Ближнем Востоке?

А произошло то, что Израиль делает уже два года на сирийской территории - то есть атакует те цели стратегического характера, которые могут как-то повредить нашей безопасности.

В частности это цели Ирана, стражей Исламской революции, склады ракет, высокоточных вооружений, которое должно быть переправлено в руки шиитской милиции или в руки хезболе в Ливане. Эти цели создают стратегическую инфраструктуру против Израиля и находятся на нашей северной границе от Средиземного моря и до границы с Иорданией. Эта граница тянется где-то на 200 км. Да, по европейским меркам это не много, но для нас это сильно важно и мы не можем себе позволить, чтобы на таком расстоянии у нас была граница войны с хезболой, Ираном, или шиитской милицией.

Израиль делает все возможное, чтобы защитить себя, ведь никто другой этого делать не будет.

Поэтому в рамках соглашений с Россией он атаковал четырьмя самолетами F-16 цели в районе городов Дамаск, Хомс, Хама и Латакии. Там создаются склады и вооружения, которые должны были быть переданы хезболле. Израильская разведка знает почти все, что там происходит. В рамках соглашений с Россией была передана информация о том, что Израиль будет атаковать эти цели.

Российский самолет ИЛ-20 выполнял функции, связанные с электронной разведкой в районе Идлиба. И кто-то из сирийских операторов или даже российских, я не знаю, не обратил внимания ни на величину цели, ни на ее функции… То есть не было никакой координации. Естественно в такой ситуации, когда этот самолет был сбит сирийской ПВО, то что можно сделать, кроме того, как сожалеть о 15-ти погибших солдатах и офицерах?

Да, мы тоже сожалеем о погибших, но Израиль ни в чем не виноват. Единственный, кто виноват, это сирийская ПВО, которая стреляет не точно и не аккуратно по площади. Какая тут связь с израильскими самолетами - одному Богу известно.

Сейчас у российских войск фиаско в Сирии и кого легче обвинить? Обвинить себя - это проблема. Это и общественное мнение, и как объяснить семьям погибших, что произошло. Остается Израиль. Тем более, что Израиль делает свою работу против режима Асада и Ирана, с которыми у России, к сожалению, есть свои дела и интересы. Никто не спрашивает, почему Россия там, что она там делает и для чего ей это нужно. В этом смысле Израиль обвинить очень просто.

Хотя нет никакой связи между Израилем и сбитием этого самолета. Тем более, когда ИЛ-20 был сбит, израильские самолеты были уже на территории своей страны.

Теперь Путин распорядился проверить всю информацию. В конечнем счете, Израиль и Россия договорятся, так как ни у кого нет желания воевать. Израиль не может взять на себя ответственность воевать с Россией, и россияне это понимают. В этом смысле Израиль не стоит против России, он стоит за себя.

Марк Бабот, «Обозреватель»