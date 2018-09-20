История двойного «развода» у нас и в России 2 20.09.2018, 11:10

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История автомобилиста потрясла журналистов.

Признаемся честно: иногда нам, журналистам редакции, кажется, что все, что может происходить с автомобилистами, мы уже слышали-видели-проходили, пишет для abw.by журналист Евгений Грачев.

И обман, и жульничество, и использование чужой доверчивости и неграмотности. Но печальная история Сергея потрясла даже нас. Потому что уровень подлости как белорусских предпринимателей, так и российских, выходящий за грани человеческого, в ней просто зашкаливает.

Сергей: "В 2016 году я решил приобрести автомобиль KIA Rio 2015 года выпуска. Покопавшись в многочисленных предложениях, нашел одно, на мой взгляд, очень неплохое - приобрести авто в лизинг на выгодных условиях.

Лизинг - это вид инвестиционной деятельности, при котором лизингодатель (лизинговая компания) приобретает у поставщика предмет лизинга и затем сдает его в аренду за определенную плату на определенный срок и на определённых условиях лизингополучателю (клиенту) с последующим переходом права собственности лизингополучателю. По сути, лизинг - это долгосрочная аренда имущества с последующим правом выкупа, обладающая некоторыми налоговыми преференциями.

Контора российская - ООО "Солидэ" (г. Великие Луки, Псковская область). В общем, к ним за своей мечтой и подался. Общение с менеджерами фирмы - просто сказка, вежливые все такие, все для клиента, да и встречи с представителями фирмы были не где-нибудь, а в минском "Президент-отеле". В общем, внес я первоначальный взнос и заключил с ООО "Солидэ" договор лизинга. Непосредственно подбором авто занимался вроде как партнер этой фирмы ООО "Супрэмаси", но в такие детали я не вдавался…"

По ходу дела мы будем комментировать происходящее с юридической точки зрения. Договор, который заключил Сергей, называется договором аренды транспортного средства и никакого отношения к самому понятию "лизинг" не имеет.

В соответствии с этим документом Сергей вносит арендную плату, а не лизинговые платежи, которые погашают стоимость автомобиля. Если бы говорили о лизинге, то правильно такой договор должен был называться договором финансовой аренды (лизинга) транспортного средства.

К договору же Сергея просто приложен график погашения платежей до 2018 года. Подозрительных моментов много, и у человека сведущего должны были появиться вопросы еще на стадии заключения договора, но Сергей не из сферы финансов, поэтому многим фактам значения не придал.

Сергей: "По договору я платил исправно и в срок. Но в один из дней раздался звонок из Следственного комитета Беларуси, мол, возбуждено уголовное дело в отношении руководителей "Супрэмаси" и их партнеров ООО "Солидэ". Как сообщил следователь, эти компании работали по принципу пирамиды".

Руководители обеих компаний оказались за решеткой, некоторые уже приговорены к длительным срокам лишения свободы.

"Осознание того, что деньги я потерял, пришло не сразу, - продолжает Сергей. - Почти две сотни потерпевших, за деньгами выстроилась длинная очередь. Но неожиданно появился шанс сохранить автомобиль. И началась уже другая история, которая очень напоминала первую.

Со мной связались представители компании "ВЭБ-лизинг" из России. Они сообщили, что приобретенный мною KIA Rio принадлежит им. Оказалось, ООО "Солидэ" приобрело этот автомобиль у АО "ВЭБ-лизинг" по договору лизинга! Вот это номер. Все подтверждающие факт лизинга документы мне выслали на электронный ящик. В итоге я уже стал путаться, кто кого "кинул". Но представитель "ВЭБ-лизинг" предложил мне сохранить автомобиль за собой".

Письмо от компании "ВЭБ-лизинг" Сергею публикуем дословно:

«Добрый день!

На данный момент часть клиентов, оказавшись в таком же положении как и вы, дабы не допустить расторжения договора, продолжают вносить платежи напрямую в АО "ВЭБ-лизинг" по реквизитам компании. Лапотентов В. сидит. В ООО "Солидэ", назначен новый руководитель. С которым руководство нашей компании ведет переговоры по выработке единой позиции по решению вопроса по договорам.

Если Вы намерены сохранить транспортное средство с дальнейшем оформлением права собственности на него, прошу дать обратную связь, вышлю Вам реквизиты куда оплачивать и сумму к оплате на сегодняшний день.

С уважением, Вознов Андрей, Ведущий специалист Управления по Обеспечению Безопасности регионального подразделения г. Смоленска.

+7(4812)25-00-29 (доб.3573)

+7(964)618-02-07(моб.)

A.Voznov@veb-leasing.ru»

"Из письма получалось, что я продолжаю согласно графику совершать платежи, предназначенные формально ООО "Солидэ", но поскольку его счета арестованы белорусскими правоохранителями, то деньги я перевожу на счет "ВЭБ-лизинг", а в платежном документе в качестве назначения платежа нужно было указать номер договора с ООО "Солидэ". Я схватился за это предложение как утопающий за соломинку. Заодно спросил, будет ли со мной заключен прямой договор с "ВЭБ-лизинг".

«Здравствуйте Андрей Александрович!

Высылаю Вам чек оплаты. Больше недели не мог отправить платеж из-за того, что не работал сервис в банке, а без договора между "ВЭБ-лизинг" и мной перевод не сделает ни один банк. Прошу рассмотреть возможность заключения такого договора для избежания таких ситуаций в дальнейшем.

С уважением, Шахно Сергей Николаевич».

В любом случае их посыл был таков: если задолженности у ООО "Солидэ" перед "ВЭБ-лизинг" нет, то договор продолжает действовать. Эх, почему я не посоветовался с юристами?!"

«Добрый день!

Направляю договор лизинга между ООО "Солидэ" и АО "ВЭБ-лизинг". Там все видно. И сумма по договору лизинга и остаток, который на сегодня составляет 279 003.14 руб. Руководством ведутся переговоры на переоформление после оплаты договора лизинга транспортного средства в собственность третьих лиц. Во всяком случае если будет отсутствовать текущая задолженность по договору и не превышать сумы 2-х неплатежей подряд, договор не расторгнется. При расторжении начнутся совсем иные процедуры, такие как тяжбы с полицией, судами и т.д. В таком случае вернуть автомашину и будет сложно».

И еще выдержка из письма "ВЭБ-лизинг":

«На данный момент часть клиентов, работающих в данном направлении, продолжает оплачивать ежемесячные платежи. Чтобы не выходить на просрочку более 60 дней. В противном случае договор подлежит расторжению со всеми вытекающими последствиями. Договор оканчивается 27.07.2018. Т.е. после данного события управлять транспортным средством, не имея на руках документов уже не предоставляется возможным, либо сдавать машину на разборку, либо прятать, либо подделывать документы на право управления».

Сначала о последствиях при расторжении договора, о которых говорит представитель АО "ВЭБ-лизинг". Такие последствия, как и пункт "расторжение договора" или "расторжение договора в одностороннем порядке", в самом договоре лизинга отсутствуют. Способ разрешения споров - мирные переговоры. И все. Да и о чем тут говорить вообще, если наши граждане непосредственно с АО "ВЭБ-лизинг" никаких договоров не заключали, а значит, и не знакомились с их условиями? Какое отношение к этому договору они имеют? Никакого. Но интересное, конечно, видение столь острого вопроса - "документы подделывать".

Сергей: "Возникли проблемы при перечислении платежей для "ВЭБ-лизинг". Наш банк требовал договор между мною и лизинговой компанией, чтобы провести платежи. Такого договора не было. Пришлось заводить счет в российских рублях и переводить деньги со счета".

«Высылаем Вам карт-чек платежа. Так как наш БПС-Сбербанк тоже потребовал договор, заключенный именно с ВЭБ-лизингом, пришлось оформлять банковскую карточку в российской валюте на имя Шахно Виктории Михайловны и уже через нее совершать платеж. Скажите, потом проблем не будет с отнесением платежей на имя Шахно Сергея Николаевича? Спасибо».

"В дальнейшей переписке по электронной почте мне сообщили, что по договору лизинга у ООО "Солидэ" образовалась большая пеня за просрочки, - продолжает Сергей. - А поскольку формально за них по договоренности с "ВЭБ-лизинг" плачу я, то с этим надо что-то делать. Бухгалтерия, мол, счета, цифры. Я спросил у лизинговой компании, есть ли возможность не оплачивать пеню. Ответ был красноречив".

«Добрый день!

К сожалению это невозможно, так работает банковская система, Общество внесло свои деньги согласно договорных отношений и по договору, как и все другие юр.лица требует возврата своих денежных средств ровно в сроки, установленные графиком. Так работают во всем мире. Вэб-лизинг в данном случае и так идет Вам навстречу, пытается решить вопрос, чтобы автомобиль при желании клиента остался в его собственности, хотя договорными обязательствами передача транспортных средств, находящихся в собственности лизингополучателя (ВЭБ-лизинг) запрещена».

"Задабривали, как я теперь понимаю, да и только. "Учитывая наше огромное желание пойти вам навстречу, мы пытаемся оставить у вас автомобиль"… Ради вас, в общем. Я стал задумываться: а чего они так пекутся обо мне? Может, действительно статус компании, уровень сервиса и уважения к клиентам?

Наконец, поступило следующее предложение: пригоняете автомобиль в Смоленск к нашему офису, выплачиваете остаток суммы - и забираете авто в свою собственность. Автомобиль будет охраняться на площадке как гарантия исполнения обязательств. Всего лишь. Не переживайте".

«Добрый день!

В Вашем случае ситуация следующая:

Теперь для проведения выкупа транспортное средство необходимо поставить на стоянку в г. Смоленск (одно из главных условий), т.к. есть уведомление о расторжении договора лизинга, что является юридическим документом для изъятия автомашины.

- далее оплатить сумму остатка по лизинговым платежам

- далее согласно письма на досрочный выкуп от ООО "Солидэ" мы согласовываем в Москве выкуп

- получаем документы.

Прошу дать обратную связь.

Информация необходима для понимания ситуации и в случае отсутствия понимания, изъятия автомобиля с привлечением сотрудников правоохранительных органов и иных силовых структур в рамках действующего законодательства РФ и РБ».

В соответствии с п.3.7 договора лизинга между АО "ВЭБ-лизинг" и ООО "Солидэ" предмет лизинга (автомобиль) числится на балансе лизингополучателя ООО "Солидэ". А все споры в соответствии с п.4.6 договора разрешаются путем мирных переговоров.

Что касается еще одного договора - договора поручения, заключенного ООО "Супрэмаси" с Сергеем, то в соответствии с п.10.1 и п.10.2 местом споров является Экономический суд г. Минска.

Ну и чтобы быть совсем объективными, по п.8.13 договора поставки автомобиля между ООО "Солидэ" и Сергеем споры разрешаются в российском суде. Где в этих договорах вообще оговариваются вопросы изъятия автомобиля лизинговой компанией?

В самом договоре лизинга, на расторжение которого ссылается АО "ВЭБ-лизинг", нет ни слова о юридических основаниях по изъятию автомобиля, в нем также не фигурирует такой документ, как уведомление о расторжении договора, не прописаны последствия (действия) при отсутствии платежей по договору.

Из этого следует, что юридическим основанием для изъятия автомобиля, исходя из перечисленных выше договоров, может являться только судебное решение, которого на данный момент нет.

А на Сергея тем временем шло активное давление.

- Я готов поставить машину на стоянку в Смоленске. Скажите, в какой срок это надо сделать?

- Мы понимаем, что есть расстояние от вас до Смоленска, есть технические сложности и прочее. Поэтому слова "вчера и сегодня поставить" мы использовать не будем. Нужно максимально быстро, насколько это возможно (реально), поставить авто на нашу стоянку. Потому что в ближайшее время будет решение суда на изъятие, в том числе и вашего арендованного автомобиля. Нужно, чтобы авто было у нас на стоянке раньше (тогда наши юристы удалят из искового требования - требование на изъятие именно этого авто, что крайне важно, так как если нет судебного решения, то упрощается процедура внесудебного решения вопроса по выкупу. Сами поймите, если будет решение суда на изъятие авто плюс исполнительный лист на изъятие, то эти решения могут блокировать выкуп).

- Только у меня несколько вопросов. Получается, я должен одним платежом погасить сумму остатка по лизинговым платежам?

- Не одним платежом, можете проводить платежи хоть десяток.

- Известна уже сумма? Получен ли второй платеж от меня?

- Все ваши деньги естественно, что дошли и зачислены на субсчет данного договора лизинга. Вознов А.А. подтвердит актом сверки.

- Когда я машину оставлю на стоянке в Смоленске, будет ли мне выдан какой-нибудь официальный документ от "ВЭБ-лизинг"?

- Акт приема-передачи авто от вас к нам и копия акта приема-передачи от нас на стоянку.

- Сколько мне дается времени на оплату всей суммы?

- Нахождение машины на стоянке блокирует не только исковое требование (как я писал выше), но и позволяет рассчитывать, что у вас будет минимум месяц на выкуп авто и больше. Как только пойдут ваши платежи, это позволит включить данный договор на согласование процедуры выкупа (сроки согласования идут плюсом к этому расчетному месяцу).

- И как будет рассматриваться тот факт, что машина не будет в моем пользовании все время, пока она будет стоять на стоянке?

- За этот период лизинговые платежи и пеня по договору не будут начисляться.

- Проводить выкуп нужно будет в Смоленске или переводом из Беларуси?

- Выкуп будет проводиться через наш центральный офис (документы готовит наш центральный офис, а выдает Смоленск)

- С кем я буду иметь дело в Смоленске при постановке машины на стоянку?

- С Возновым А.А. (он в копии письма).

С уважением,

Калюжный Сергей Викторович, заместитель регионального директора (регион "Центр") УпОБ АО "ВЭБ-лизинг".

"Я отогнал машину в Смоленск. Теперь сложно сказать, почему я "повелся" на все это. То ли желание сохранить автомобиль перевесило, то ли незнание правовых моментов сказалось. Я принял предложение "ВЭБ-лизинг" и платил им деньги без договора. Но они же мне сказали, что так можно и только так есть возможность сохранить автомобиль. Оплатите - выкупите авто у нас. И все. Но когда мне пришло это письмо, я понял, что "попал" дважды…

Вознов Андрей Александрович

- Добрый день, как вам уже отвечал Вознов, действительно в связи с тем, что вы мягко говоря потянули время с оплатами - время было упущено - сейчас произвести процедуру выкупа вашего авто - крайне затруднительно и дело даже не в ВЭБ лизинге, как вам ранее поясняли выкуп авто возможен только через Солидэ а за последние 2 месяца юридический и финансовый статус Солидэ сильно изменился, там опять проходит процедура смены руководства (мы не можем определится с кем там сейчас контактировать) так же в Солидэ идут банкротные процессы (что создает угрозу для нашей сделки- то есть возможно оспаривание в суде процедуры выкупа вашего авто - другими кредиторами) не буду углубляться в пояснения, но еще раз повторю - выкуп авто возможен только через Солидэ а там сейчас говорить не с кем.

С уважением,

Калюжный Сергей Викторович, первый заместитель регионального директора (регион "Центр") УпОБ АО "ВЭБ-лизинг".

… Это финиш. Деньги на счет АО "ВЭБ-лизинг" я напрямую, минуя ООО "Солидэ", с которым заключен договор, платить могу, а выкупить у них авто напрямую - нет. Странно, однако. Автомобиль вообще стал "золотым" для меня. Помните, как они ответили мне на вопрос о выкупе автомобиля? "Выкуп будет проводиться через наш центральный офис (документы готовит наш центральный офис, а выдает Смоленск)".

Получается странная ситуация. Я надеялся, что именно так и произойдет: я оплачу сумму остатка, поеду в Смоленск и заберу авто, которое я сам туда и поставил по рекомендации "ВЭБ-лизинг". Заманивали и заманили, так выходит? И самое возмутительное то, что аппетит у них пришел во время еды, как говорится.

- Добрый день, Сергей!

Я провел диалог с лизинговой компанией относительно переоформления Вашего автомобиля и мне сообщили, что Вами автомобиль был передан на стоянку и с Вами были согласованы условия ее приобретения, однако согласованные условия с Вашей стороны исполнены не были, в связи с чем лизинговая компания не видит возможности согласовать переоформление автомобиля на Вас.

Как мне сообщили, эта позиция будет распространяться на все единичные запросы и может измениться только, если речь пойдет о переоформлении группы авто.

Поэтому предлагаю Вам связаться с другими клиентами Солидэ и попробовать собрать сразу группу людей.

К сожалению, пока ничем помочь не смогу.

То есть мне предложили найти таких же, как я, потерпевших клиентов ООО "Солидэ" (по предоставленному списку), убедить их перегнать свои автомобили в Смоленск, оставить автомобили там и в дальнейшем действовать по схеме, предложенной "ВЭБ-лизинг" мне, то есть оплатить сумму по договору лизинга, который наши физлица не заключали. И только затем автомобили якобы переоформят после выкупа на белорусов, попавших в эту ситуацию наравне со мной. А как они переоформят, если сами же пишут, что выкуп можно сделать только через ООО "Солидэ", где "говорить не с кем", как они выразились. Это не цинизм вообще?

Тем не менее я решил связаться с другими потерпевшими и узнать их мнение по такому "заманчивому" предложению. Ответил лизинговой компании по электронной почте:

- Здравствуйте, Сергей Викторович!

Я созвонился со всеми людьми из предоставленного Вами списка. Все категорически отказываются отдавать свои машины, так как договор заключен с ООО "Солидэ". И пока вопрос по "Солидэ" не решен, так как идет суд над Лапотентовым, они никаких действий с машинами предпринимать не будут. Кроме того, следователь, ведущий дело, запретил или рекомендовал никому никаких денег не платить, а также машины должны оставаться на территории Республики Беларусь.

В связи с этим я хотел бы забрать машину KIO Rio, которую отвозил на стоянку в г. Смоленск, обратно на территорию Беларуси, тем более договор с аренды с "Солидэ" действует до 4 сентября 2018 г.

Все просто. Следователь, ведущий уголовное дело в Беларуси, четко растолковал: автомобили - вещдоки и должны оставаться в Беларуси. Никому не платить, лишних действий не совершать. К сожалению, принимая предложение "ВЭБ-лизинг", со следственными органами я не посоветовался. Хорошо, что хоть других потерпевших не втянул в авантюру.

А когда захотел забрать свой автомобиль, получил очередное письмо":

- Вознов Андрей Александрович

Добрый день. То, что ваши сограждане Беларуси не захотели выкупить авто у нас (а речь шла именно об этом) не вняли голосу разума и элементарному математическому расчету проявили юридическую неграмотность - меня не удивляет. Ну видимо у вас так понимают право собственности на имущество других лиц другой страны.

Ну пусть ждут - когда им Белорусский суд, прокуратура и милиция выдадут ПТС и договора купли продажи на авто (ждать придется долго - всю жизнь).

По возврату вам машины - напоминаю -вы ставили машины для чего?! Что бы ее выкупить у нас через Солидэ и вам эту процедуру согласовали на всех инстанциях. Это вы в установленный срок не оплатили за авто. В итоге сейчас наш договор лизинга на указанную автомашину с СОЛИДЭ расторгнут (в связи с отсутствием платежей по нему). Данная машина является нашей собственностью. На каких юридических основаниях мы ее должны передать вам????????

с уважением,

Калюжный Сергей Викторович.

"Данная машина является нашей собственностью. На каких юридических основаниях мы должны передать ее вам?" - это как вообще. А переписка, хотя, как я понял впоследствии, у них не в счет. Зачем было со мной так поступать? Что вообще они себе позволяют думать о потерпевших, намекая на их неграмотность? Мы с уважением относимся к своим соседям, но вот они (я имею в виду лизинговую компанию) таких ответных чувств не проявляют. На каких юридических основаниях я платил за автомобиль деньги напрямую на счет АО "ВЭБ-лизинг", не имея с ними ни договора лизинга, ни договора перевода долга, ни вообще какого-либо договора, хоть какой-то бумажки, а только разговоры и переписку по электронной почте? Мол, так можно, говорили мне на высоком уровне представители этой компании, потому что у "Солидэ" проблемы.

Наконец, последнее письмо от АО "ВЭБ-лизинг"…

- Извините но "поезд ушел" мы не можем вас ждать месяцами (есть условия договора лизинга и порядок расторжения договора) - сейчас договор расторгнут- все период ведения переговоров по урегулированию задолженности и выкупу авто - завершен- ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!

Я даже не буду с вами вступать в дискуссию по поводу законности ваших требований. Предлагаю вам просто обратиться в суд.

С уважением, Калюжный Сергей Викторович, Первый заместитель регионального директора (регион "Центр") УпОБ АО "ВЭБ-лизинг".

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… Теперь я остался без всего", - резюмирует Сергей.

От редакции:

Нам, конечно, жаль Сергея. Его просто втянули в хитрую схему. А то, что он, не посоветовавшись со специалистами, действовал на собственное усмотрение, помогло захлопнуть дверцу клетки.

Нам удалось получить "эмоциональный" комментарий от участника переписки с Сергеем Калюжного Сергея Викторовича, УПоБ АО "ВЭБ-лизинг". Запись всего разговора размещаем ниже, самые интересные моменты повторяем в текстовой форме:

- Поясните, пожалуйста, сложившуюся ситуацию.

- Сергей Шахно использовал наш автомобиль незаконно, ООО "Солидэ" действовало на свои страх и риск и нас не уведомляло о заключении договоров аренды, субаренды с Шахно. Расторгнуть договор мы могли в одностороннем порядке согласно Общим условиям.

- В договоре лизинга вопросы расторжения договора, как и последствия такого расторжения, не оговорены, нет понятия "уведомление о расторжении договора". Как вы можете это пояснить? Кроме того, в переписке с АО "ВЭБ-лизинг" Сергею Шахно было предложено найти таких же, как он, потерпевших по предоставленному списку и действовать по аналогичному предложению "ВЭБ-лизинга" - передать автомобили вашей компании и оплачивать на ваш счет средства напрямую. Это как?

- Вы невнимательно читаете договор. Невнимательно и выборочно читаете переписку. Есть пункт, согласно которому лизингополучатель (ООО "Солидэ". - Прим. ред.) ознакомлен с Общими условиями договора лизинга. Все моменты прописаны там, все, что мы делаем, законно. Третьи лица имеют право оплачивать по договору, которого не заключали, это общеустановленная практика.

- Почему вы не заключили с Сергеем Шахно прямой договор, по которому производились бы оплаты?

- А с какого перепуга мы должны с ним что-то заключать?! ООО "Солидэ" до сих пор работает по законам Российской Федерации, даже не банкротится. (В переписке говорилось об обратном. - Прим. ред. Процитируем: "Так же в Солидэ идут банкротные процессы (что создает угрозу для нашей сделки- то есть возможно оспаривание в суде процедуры выкупа вашего авто - другими кредиторами) не буду углубляться в пояснения, но еще раз повторю - выкуп авто возможен только через Солидэ а там сейчас говорить не с кем".) А кто вообще для вас Шахно Сергей? Он вообще не должен был видеть ни договора лизинга, ни Общие условия, где все прописано. Для нас он (Сергей Шахно. - Прим. ред.) никто и звать его никак".

- Вы можете предоставить нам эти Общие условия?

- Нет, я вам не могу их предоставить.

Вот так: "Никто и звать его никак". И больше нам добавить нечего.