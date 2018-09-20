AFP: Япония может переписать пацифистскую конституцию времен Второй мировой 1 20.09.2018, 11:19

Это изменит баланс сил на дальнем Востоке.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ переизбран в качестве лидера правящей партии, что может позволить ему стать самым продолжительным главой правительства и реализовать мечту о реформировании конституции страны, пишет AFP (перевод – zn.ua).

За 63-летнего консерватора проголосовали 553 делегата Либерально-демократической партии, против 254 голосов, которые отдали за экс-министра обороны Шигеру Ишиба.

Эта победа Абэ даст ему возможность пробыть еще премьером минимум три года и тогда он побьет рекорд самой продолжительной службы в стране. Прежний рекорд принадлежит Таро Кацура, который провел три премьерских срока с 1901 и 1913 года.

В то время как японские избиратели ставят экономику и социальное обеспечение в качестве своих главных приоритетов, Абэ стремится использовать выборы, чтобы осуществить свою мечту - реформировать пацифистскую конституцию Японии, которую приняли после Второй мировой войны.

Националист Абэ часто высказывал свое желание переписать главный документ, навязанный США после капитуляции Японии, что заставляет страну "навсегда отказаться от войны" и диктует, что вооруженные силы "никогда не будут поддерживаться".

Абэ настаивает на любых изменениях, которые просто удалят хорошо оснащенные Силы самообороны страны из конституционного парадокса.

"Вместе со всеми вами, я хочу работать над реформированием конституции", - сказал он в своей победной речи.

Но любые изменения в тексте были бы чрезвычайно чувствительны в пацифистской Японии и почти наверняка вызвали бы недовольство в Китае и обеих Кореях - жертвах японской военной агрессии 20-го века.

"Даже если Абэ сумеет провести пересмотр через парламент, он столкнется с референдумом, подняв перспективу политического кризиса в стиле Brexit, если народ проголосует против изменений", - сказал Юй Учияма, политолог из Токийского университета.

Местные СМИ заявили, что Абе планирует перестроить свой кабинет 1 октября. Однако ожидается, что он оставит вице-премьер-министра и министра финансов Таро Асо, политического союзника, который поддержал стратегию "Абэномики" для стимулирования третьей экономики мира.