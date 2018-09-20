Дом горожан 14-го века нашли на раскопках Старого замка в Гродно 1 20.09.2018, 11:48

Дом оказался богатым на находки.

Раскопанную постройку археологи датируют серединой-концом 14 века. Сруб дома, деревянный пол и фундамент печи хорошо сохранились. Дом оказался богатым на находки: в нем нашли украшения, предметы быта и фрагменты металлических слитков — тогдашние деньги. Hrodna.life посетил раскопки 19 сентября.

Добрый день в вашу хату

Раскопанный теперь дом — уже седьмая постройка, которую нашли археологи во время нынешних раскопок на территории Старого замка. Однако этот дом имеет свои особенности. Прежде всего, он очень большой для своего времени, имеет около 9 метров в длину и около 4 в ширину. Сейчас открыто около 6 метров постройки. Остальная часть находится за пределами раскопа, «в профиле».

К дому примыкает еще одна постройка. Ее сруб почти полностью за пределами раскопа. Интересно, что эта часть встроена в стену дома, а брусья обеих построек связаны деревянными клиньями.

«В центре раскопа находится большой дом. Внутри постройки — деревянный фундамент печи и ее остатки. Возможно, вокруг печи были полати, где люди спали. Хорошо сохранились доски пола», — рассказал археолог Александр Хатько.

Чем хата богата, тем археологи рады

«Есть над чем подумать и что изучать», — говорит Наталья Кизюкевич, заведующая отделом археологии Гродненского историко-археологического музея.

Среди находок — железная иголка, серебряный кусок платежного слитка, несколько наконечников для стрел, огниво для добычи огня, два кольца, свинцовый медальон, фрагмент браслета, резные украшения из кости и даже скорлупа от лесных орехов, которая завалилась в щели между досок пола. Причем все находки были сделаны в пределах одного дома.

«Обычно в слоях такого времени находят единичные железные вещи, чаще всего гвозди. А этот раскоп нас порадовал».

Только маленький пазл

Некоторые находки объяснить легко. Например, большое количество наконечников для арбалетных болтов это следствие близости оборонительной стены. А вот делать какие-то выводы по поводу самого дома археологи не спешат. «Трудно сказать, кто здесь жил. Если бы вскрывали всю территорию Замковой горы, можно было бы попробовать вывести какую-то систему. Но по одному фрагменту это сделать не получится. Сегодняшний раскоп — только маленький пазл общей картины».