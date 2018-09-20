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Почему пиво, вино и крепкие спиртные напитки вызывают разные эмоции

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  • 20.09.2018, 12:02

Ученые решили выяснить наиболее распространённые питейные привычки.

Автор журнала Forbes Элист Уолтон пишет о влиянии разных алкогольных напитков на эмоции человека. Pivo.by публикует перевод материала.

Если вам нужно выпить стаканчик-другой для стойкости духа, чтобы пережить семейные празднества и торжества, вам, пожалуй, вместо коктейля стоит выбрать мерло. Согласно результатам недавно проведённого исследования разные алкогольные напитки — крепкое спиртное, красное и белое вино, пиво — могут вызывать разные эмоции. Так, крепкий алкоголь, чаще всего порождает агрессивные состояния; а красное вино, наоборот, расслабляет.

Не совсем ясны причины подобной закономерности, но, вероятнее всего, она обусловлена физиологическими и психологическими факторами. На первый взгляд предмет этого исследования может показаться тривиальным, однако на деле полученные результаты могут многое нам рассказать о том, почему люди в принципе пьют спиртные напитки, а у некоторых при этом вырабатывается зависимость.

Анализируя данные Глобального исследования в области наркомании (крупного международного исследования употребления алкоголя и наркотических средств, в том числе легализованных), британские учёные обратили внимание на ответы 30 000 субъектов в возрасте от 18 до 34 лет из 21 страны, которые заявили, что за прошедший год они употребили алкогольные напитков из всех исследуемых категорий: пиво, красное и белое вино, крепкое спиртное.

Учёные решили выяснить наиболее распространённые питейные привычки представителей этой когорты, а также виды эмоций и состояний, которые вызывал у них каждый их перечисленных напитков, будь то положительные («энергичность», «расслабленность», «сексуальность» и «уверенность в себе») или отрицательные («усталость», «агрессивность», «недомогание», «неспокойность» и «слезливость»).

Выяснилось, что красное вино чаще других алкогольных напитков вызывает успокаивающий эффект: около 53% участников заявили, что оно помогало им расслабиться. (Любопытно, что в некоторых случаях оно вызывало также ощущение усталости — гораздо чаще, чем белое вино.) Пиво стоит на втором месте в этой шкале, став источником релаксации для 50% субъектов исследования. Крепкие спиртные напитки оказались наименее вероятными кандидатами на роль релаксанта: только 20% утверждали обратное.

Кроме того, по данным исследования, употребление крепких спиртных напитков способно вызывать наиболее яростные эмоции: так, 30% заявили об ощущениях агрессии (красное вино реже других исследуемых напитков вызывало подобное состояние — только у 3% респондентов). Около 60% субъектов утверждали, что после употребления крепкого алкоголя они испытывали прилив энергии и рост уверенности в себе, а у 43% он вызывал чувство раскрепощенности и собственной сексуальности.

Любопытно, что субъекты, вошедшие в категорию алкоголезависимых, в пять раз чаще ощущали энергетический подъём после употребления алкоголя, чем те, кто не страдает подобной зависимостью. Кроме того, они в шесть раз чаще переживали вспышки ярости и агрессии, что указывает на их более частую подверженность эмоциям, лежащим на разных концах спектра, в процессе употребления алкоголя. При этом мужчины чаще, чем женщины, испытывали агрессивные состояния после употребления любого спиртного напитка, хотя в случае с пивом уровень агрессии у них был ниже, чем после распития крепкого спиртного.

Таким образом, исследование позволило выявить ряд фактов: во-первых, оно подтвердило расхожее мнение о том, что употребление крепкого алкоголя может стать причиной агрессии. «На протяжении многих веков история рома, джина, водки и других крепких спиртных напитков была тесно связана с насилием, — говорит автор исследования Марк Беллис. — Результаты этого международного исследования показывают, что даже в наши дни, в условиях развитого общества, употребление человеком крепкого алкоголя с большей вероятностью вызовет у него ярость и агрессию, чем распитие других спиртосодержащих напитков».

Полученные данные также поднимают о вопрос о том, почему разные виды алкогольных напитков вызывают настолько разные эмоции у человека, если сам спирт, с химической точки зрения, остаётся в неизменном состоянии. Одним из объяснений может служить тот факт, что люди выпивают крепкий алкоголь гораздо быстрее других спиртных напитков. «Это может приводить к ускорению стимулирующего эффекта на фоне повышения уровня алкоголя в крови, — говорит Беллис. — При этом с увеличением концентрации алкоголя в организме снижается способность головного мозга подавлять импульсивные порывы или учитывать их последствия». Также возможно, что вещества, содержащиеся в напитках наряду с алкоголем, могут оказывать разное действие на мозговую деятельность, которое ещё предстоит изучить.

Следует учитывать и психологическую сторону вопроса: нередко люди ожидают или хотят испытывать определённые эмоции в зависимости от типа алкогольного напитка или обстоятельств, которые связаны с его употреблением, — например, распитие шотов в баре или бокала вина за обедом с друзьями.

Наконец, люди с разным эмоциональным складом склонны выбирать разные спиртные напитки по определённым причинам. Например, те, кто предрасположен к агрессии, чаще предпочитают крепкий алкоголь, чем те, кто от природы более уравновешен. Высока вероятность того, что в этой закономерности присутствует некий замкнутый круг, особенно если на следующее утро ожидания и результаты в нашем сознании слегка размыты.

«Полученные данные позволяют предположить, что люди, предпочитающие крепкие спиртные напитки, после их употребления ожидают или даже надеются ощутить прилив энергии и уверенности в себе, хотя в большинстве случаев испытывают прямо противоположные эмоции — отрицательные, — говорит Беллис. — Эти предпочтения, однако, могут иметь весьма опасные последствия, когда распитие спиртных напитков, воспринимаемое как решение эмоциональных проблем, может их только усугубить».

Следует отметить, что описанное выше исследование является неэкпериментальным и основано исключительно на воспоминаниях его участников о мотивах, побуждавших их к употреблению спиртных напитков, и об ответных реакциях их организма, а потому полученные результаты могут быть весьма спорными. Однако довольно сложно провести рандомизированное клиническое исследование для изучения явлений, происходящих в реальных условиях. В любом случае, пока учёные продолжают изучать вопрос о взаимосвязи алкоголя и эмоций, будьте умеренны в потреблении спиртных напитков независимо от их крепости, особенно в праздничные дни. Помните: крепкий алкоголь и политические дебаты в семейном кругу лучше не совмещать.


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