Беспорядки вспыхнули в еще одном городе в Кабардино-Балкарии 1 20.09.2018, 12:16

Фото: @chp.nalchik

Ночью российским силовикам пришлось разгонять протестующих.

Начавшийся в кабардино-балкарском селе Кенделен межнациональный конфликт за сутки дошел сначала до Нальчика, а позднее — до соседнего города Баксан, где ночью силовикам пришлось разгонять протестующих, сообщает lenta.ru.

Жители Баксана сняли на видео группу сотрудников Росгвардии, которые под звуки стрельбы бегут в сторону бастовавших у поста ДПС на развилке трассы «Кавказ». По информации издания, так сотрудники полиции пытались сдержать агрессивно настроенных людей. Всего ночью в Кенделене, Баксане и Нальчике были задержаны десятки людей.

Конфликт в Кенделене вспыхнул в среду, 19 сентября. Поводом послужило то, что местные жители-балкарцы не пустили в село кабардинцев, которые хотели отпраздновать 310-летие победы в Канжальской битве и на лошадях совершить восхождение на вершину горы Канжаль. Начались погромы и стрельба, были перекрыты дороги.

Для прекращения беспорядков прибыли росгвардейцы, которые заблокировали село. Ситуация продолжила развиваться уже в столице Кабардино-Балкарии — Нальчике. Там десятки протестующих собрались в центре города с флагами и выкрикивали лозунги. В региональном управлении Следственного комитета начали проверку и пообещали установить личности зачинщиков конфликта.