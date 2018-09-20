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«Белнефтехим»: Мы продолжим повышать цены на бензин

  • 20.09.2018, 12:18

Автомобильное топливо в Беларуси будет неуклонно дорожать.

Концерн "Белнефтехим" продолжит реализацию сдержанной политики повышения розничных цен на автотопливо на внутреннем рынке, сообщил заместитель председателя концерна Владимир Сизов журналистам в кулуарах проходящей в четверг в Минске международной отраслевой конференции по нефтепереработке, организованной ПО "Белоруснефть", сообщает interfax.by.

"Мы продолжим придерживаться сдержанной политики", - сказал Сизов, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Запад" о дальнейшей динамике возможного повышения розничных цен на нефтепродукты.

По его словам, концерн в ходе ценообразования будет ориентироваться на мировую цену на нефть и динамику обменного курса белорусского рубля. При этом "мы ограничены социальным фактором - цена на нефтепродукты оказывает значительное влияние на другие отрасли экономики", отметил Сизов.

С другой стороны, концерн будет ориентироваться на издержки, которые "возникают по внешнему контуру", добавил он.

Как сообщалось, в 2018 году цена на автотопливо на АЗС Беларуси повышалась 16 раз. Последнее подорожание, на 1 копейку, произошло 16 сентября.

В настоящее время стоимость бензина АИ-92-К5-Евро в рознице составляет Br1,35, АИ-95-К5-Евро - Br1,43, АИ-98-К5-Евро - Br1,64, ДТ - Br1,43.

В "Белнефтехиме" ранее поясняли, что поэтапное повышение розничных цен на автомобильное топливо необходимостью компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение углеводородного сырья.


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