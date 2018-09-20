«Помощь иностранцев в Варшавском восстании поддерживала боевой дух повстанцев» 20.09.2018, 12:42

Фото: PAP/Rafał Guz

Вышел фильм об иностранцах в легендарном Варшавском восстании.

Премьера фильма «Иностранцы в Варшавском восстании» режиссера Малгожаты Брамы состоялась в кинотеатре Kinoteka в Варшаве, передает «Радио Польша».

Сюжет фильма основан на свидетельствах последних выживших солдат Варшавского восстания и рассказах историков.

Ян Юзеф Каспшик, руководитель управления по делам ветеранов войны и жертв репрессий, подчеркнул, что иностранцы сражались вместе с поляками, потому что считали Польшу своим домом:

«Иностранцы в Варшавском восстании — это малоизвестная тема в польской истории. Это были люди, жившие в Варшаве в довоенный период, во время оккупации. Они не были по происхождению поляками, но воевали плечом к плечу с солдатами Армии Крайовой за свободу Польшу, потому что считали ее своим домом, своим Отечеством, своей страной».

Малгожата Брама, режиссер и сценарист фильма, подчеркнула, что помощь иностранцев поддерживала боевой дух повстанцев и давала надежду на победу.

В Варшавском восстании участвовали грузины, словаки, французы, бельгийцы, белорусы, украинцы, азербайджанцы, итальянцы и знаменитый чернокожий нигериец Али.