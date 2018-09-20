Порошенко: Кремлевская «Барбаросса» захлебнулась 4 20.09.2018, 12:47

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Петр Порошенко

Украина должна стать неотъемлемой и бесспорной частью Европы.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время выступления в Раде, сообщает censor.net.ua.

"Мы с вами построили боеспособную армию. Мы возвращаем украинской церкви достойное место в мировом православии. Утверждаем украинский язык - составляющую силы и успеха нашего народа. Армия, язык и вера - это не лозунг. Это - формула современной украинской идентичности. Армия защищает нашу землю. Язык защищает наше сердце. Церковь защищает нашу душу", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что стратегия Украины правильная: "Я точно знаю, что мы ни в чем не ошиблись и не погрешили в вопросах стратегии! Сделать сильную и успешную Украину неотъемлемой и бесспорной частью Европы без всякой перспективы возвращения в зону российского влияния - это наша цель, наша амбиция, наша миссия".

"Мы сохранили страну. Кремлевская "барбаросса", путинский блицкриг, план "Русская весна" - захлебнулись. Мы создали армию, которая освободила две трети территории Донбасса, локализовала конфликт и держит оборону на линии фронта. Она защищает страну вдоль украинско-российской границы", - резюмировал президент Украины.