«Беларуcбанк» вводит комиссию за платежи наличными деньгами 13 20.09.2018, 13:17

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Размер комиссии – один рубль.

Сегодня крупнейший банк страны сообщил, что с 1 октября 2018 года вводит комиссию за проведение ограниченного списка платежей в кассах банка. Это не первая попытка подтолкнуть своих клиентов к использованию безналичных денег. Судя по сегодняшнему решению, прошлая закончилась неудачно, сообщает onliner.by.

Похожая ситуация случалась в 2016 году. Тогда «Беларусбанк» объявил, что будет принимать наличные деньги для оплаты услуг с комиссией в 1 рубль. Этот рубль пойдет на благотворительность. Исключения были сделаны для ветеранов ВОВ, платежей по долгам банку, в бюджет, на благотворительность и на депозитные счета. Позже банк уточнял, что рубль не будут взимать за валютно-обменные операции. Зато коммунальные платежи наличными деньгами — за рубль (карточкой — бесплатно).

Решение не было реализовано. Спустя два года доля безналичных платежей выросла, и «Беларусбанк» снова решает брать рубль. Список «бесплатных» платежей расширен.

— Наиболее востребованные платежи, которые население осуществляет в отделениях банка, в частности, оплата коммунальных услуг и городского телефона, останутся бесплатными, — уточняет пресс-служба. — Вознаграждение не будет взиматься с ветеранов ВОВ, а также за платежи:

— в бюджет (налоги, сборы, пошлины, штрафы);

— в пользу общественных объединений;

— на благотворительные счета;

— в виде взносов страховыми агентами;

— в пользу ОАО «АСБ Беларусбанк».

Комиссия за каждый платеж в кассе банка за обучение, парковку, интернет-услуги и т. д. обойдется в 1 рубль.

Чувствуя, что придется непросто, «Беларусбанк» напоминает, что все «платные» услуги можно бесплатно провести через интернет-банк, мобильный банк или инфокиоски.

— С 16 июля 2018 года «Беларусбанк» отменил взимание вознаграждения за регистрацию в системе интернет-банкинг, в т. ч. онлайн-регистрацию и выдачу карты кодов при регистрации в системе.

Увеличение доли безналичных платежей, применение современных технологий и способов оплаты — ключевые направления развития системы безналичных расчетов в стране. «Беларусбанк» разрабатывает инновационные продукты, постоянно совершенствуя действующие, с целью повышения заинтересованности населения в хранении денежных средств на банковских счетах, а также для формирования доверия клиентов к современным платежным инструментам.

На сегодняшний день почти 2 миллиона клиентов «Беларусбанка» пользуются интернет-банкингом, порядка 500 000 белорусов пользуются услугами М-банкинга, а доля безналичных платежей, совершаемых в ДБО, составляет 74,1%, — уточняет пресс-служба.