У Лукашенко нет шансов в войне со Всемирной паутиной 9 20.09.2018, 13:23

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Лишь недавно власти осознали cилу интернета.

Мининформ Беларусь закончил общественное обсуждение документа, который предлагает идентифицировать участников интернет-форумов по номерам телефонов. К критическим замечаниям общественности власти не прислушались. Новые правила заработают уже с 1 декабря 2018 года, пишет ng.ru.

Изменения, о которых идет речь, предусмотрены новой редакцией закона о СМИ. Документ вводит много новшеств, которые касаются деятельности интернет-ресурсов. В частности, в законодательстве появится термин «сетевые издания», и, для того чтобы работать в статусе СМИ, им придется проходить такую же процедуру регистрации, которую проходят традиционные средства массовой информации.

Выступать в качестве учредителя редакции интернет-издания могут только юридические лица, а руководить ими – только те специалисты, которые имеют опыт руководящей работы в сфере СМИ не менее пяти лет. Все интернет-ресурсы должны иметь выходные данные – адреса, телефоны и информацию о руководстве. Наиболее одиозной и спорной нормой, по мнению экспертного сообщества, является требование об идентификации всех участников форумов и просто комментаторов. Законом о СМИ правительству поручалось разработать механизм исполнения этого непростого решения.

Документ готовился в недрах госорганов все лето и наконец-то 7 сентября был обнародован для общественного обсуждения. К удивлению местной общественности, обсуждение продлилось всего 10 дней.

Вчера на сайте Мининформа появилось сообщение, что оно закончено. Из 16 обращений 10 специалисты министерства признали не содержащими предложений или содержащими предложения, «не относящиеся к предмету правового регулирования обсуждаемого проекта». Оставшиеся обращения они пообещали проанализировать в ходе доработки документа.

Проект постановления правительства предполагает, что оставлять свои комментарии в Интернете смогут только те, кто предоставил свои данные (ФИО, пол, дату и место рождения, адрес электронной почты и номер телефона) и получил смс-подтверждение регистрации.

Владельцы интернет-ресурсов всю эту информацию будут обязаны хранить и делиться ею с органами, «осуществляющими оперативно-разыскную деятельность», прокуратуры и предварительного следствия, Комитета государственного контроля, Мининформа, налоговой и судами. Даже если участник форума удалит свою учетную запись, сведения о нем должны будут храниться еще полгода.

На стадии подготовки самого проекта закон о СМИ наиболее активное участие в его обсуждении принимала Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), но ни тогда, ни сейчас к мнению ее представителей и экспертов не прислушались. «Мы призывали министерство провести обсуждение с более широким кругом лиц, встретиться отдельно, а не ограничиться выставлением документа в Интернете. К сожалению, к нам не прислушались», – сказал по этому поводу председатель БАЖ Андрей Бастунец.

Эксперты, в свою очередь, ставят новые требования в один ряд с уже нашумевшим «делом информагентства «Белта», в рамках которого аресты и обыски коснулись ведущих интернет-ресурсов. «Белорусские власти проспали взрыв новых медиа.

После того как Лукашенко победил на президентских выборах 1994 года, под жесткий контроль были быстро взяты сектор печатных СМИ, радио и телевидение. Негосударственную прессу почти зачистили, независимые газеты в регионах можно пересчитать по пальцам. Прихлопнули неугодные радиостанции…

На Интернет же большие шишки долго смотрели сквозь пальцы, пренебрежительно-снисходительно. Не особо разбираясь, называли помойкой. Думали: «Ай, ну сидит в этой Всемирной паутине горстка отмороженных из «пятой колонны», которые все равно никогда не станут нашим электоратом», – рассуждает по этому поводу политический обозреватель Александр Класковский.

Лишь совсем недавно власти осознали, что «имеют дело с опасным для политических устоев феноменом», полагает эксперт. В то же время на кону две важные политические кампании – президентские и парламентские выборы. Чтобы успеть до их начала взять под контроль неуемное интернет-пространство, и были затеяны эти беспрецедентные, по сути, меры.

Правда, эксперты невысоко оценивают шансы белорусских властей победить Всемирную паутину. Особенно это касается социальных сетей. «Блокировать соцсети – и вовсе неблагодарное дело, на них подсели уже миллионы белорусов, можно разозлить большой пласт электората, и в первую очередь молодого», – полагает Александр Класковский. К тому же «репрессии против неугодных сегментов Интернета как-то не гармонируют с амбициозной целью создать у нас IT-страну», – напоминает он.

Еще на одно следствие репрессивных мер в отношении Интернета обратили эксперты. Презентуя в понедельник свой очередной выпуск, они отметили, что «дело «Белта» «запустило новую волну негативной реакции в ЕС на внутриполитическую действительность в Беларуси». Правда, пока она несколько спала, однако уголовное дело еще не закрыто, а одиозные нормы об идентификации еще не начали действовать.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

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