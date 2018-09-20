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США ищут союзникам альтернативу иранской нефти

  • 20.09.2018, 13:23

Международная изоляция попавшего под санкции Ирана усиливается.

США ищут для своих союзников альтернативные поставки нефти взамен иранским, которые с ноября окажутся под санкциями. Об этом пишет Financial Times (перевод – svoboda.org).

Уже действующие меры, введенные против Ирана в мае, сократили его экспорт топлива с 2 до 0,5 миллионов баррелей в сутки, сообщает издание. Это связано со стремлением стран, поддержавших выход Вашингтона из "ядерной сделки", найти других поставщиков энергоресурса.

Санкции против Ирана, которые действовали до "ядерного соглашения", позволяли ряду стран, в том числе Японии, Индии и Южной Кореи, пользоваться послаблениями и покупать у Тегерана топливо. Администрация Дональда Трампа дала понять, что на этот раз исключений из правил не будет. В результате Индия, ранее покупавшая у Тегерана 660 тысяч баррелей нефти в сутки, теперь берет у него не более 360 тысяч. Южная Корея решила переключиться на поставки из Саудовской Аравии и Ирака.

По данным Bloomberg, из-за падения поставок нефти за рубеж иранский реал упал по отношению к доллару на 60%, что спровоцировало инфляцию.

В начале мая Трамп вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий, заключенного с Ираном, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году. Документ предусматривал ограничение ядерной программы Тегерана в обмен на отмену санкций. После демарша США Евросоюз поддержал Тегеран и пообещал принять меры для защиты от односторонних американских санкций против таких стран, как Иран и Россия. Несмотря на это, ряд европейских компаний покидают Исламскую Республику из-за опасений американских санкций.


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