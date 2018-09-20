Как белорусам навязывают ненужные товары 20.09.2018, 13:32

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Многочисленные продавцы-разносчики предлагают разные товары.

Духи от «Шанель», ножи из хирургической стали и овощерезка «10 в 1» – эти и другие товары предлагают многочисленные продавцы-разносчики. Их коллеги звонят по телефонам и зовут на презентации «уникального постельного белья» и «чудодейственной косметики», а другие прямо на дому убеждают вас купить фильтры для воды. «Вечерний Бобруйск».

поговорил с бывшим работником сферы «агрессивных продаж», правоохранителями и жертвами таких торговцев и выяснил, что этот бизнес по-прежнему процветает в Бобруйске.

Работник одного из колледжей Бобруйска Екатерина недавно купила прямо на работе набор посуды за 150 рублей, который ей предложили торговцы-«гастролеры». Женщина признается, что сама от себя этого не ожидала.

– Я в этот момент была в библиотеке, – рассказала Екатерина. – Пришли двое мужчин восточной внешности, но сказали, что они из Польши. Мол, едут с выставки посуды, у них осталось несколько наборов кастрюль, которые они не хотят везти через границу: нужно платить большую пошлину. Поэтому продают белорусам, причем намного дешевле.

Екатерина говорит: сама не заметила, как согласилась. За большую и маленькую кастрюли, сковородку и сотейник из «нержавейки» она отдала около 150 рублей. Хотя посуда, по ее словам, была ей совсем не нужна.

«Несуны» приходят два-три раза в неделю

Марина работает в кафе в центре города. По ее словам, продавцы косметики, посуды и прочего «добра» заходят к ним два-три раза в неделю. Чаще это мужчины около 40 лет, они предлагают духи и туалетную воду. Тоже рассказывают, что приехали из приграничного города, например Бреста или Гродно, и у них якобы есть доступ к конфискованному на границе товару. А раз это конфискат, то никаких документов на товар у них нет. Поэтому и дешевле. А духи, дескать, у них – настоящий «Chanel» или «Hugo Boss».

– Цены называют намного ниже, чем в магазинах. Поэтому многие и берут, – говорит Марина.

Терки, ножи и прочие приспособления для кухни приносят люди помоложе. Лично Марина в качество такой продукции не верит, поэтому ничего у «несунов» не покупает.

Бобруйчанка Ирина в 2012 году работала в компании, которая торговала «с рук» на улице и по офисам.

– У нас, я помню, были филиалы по всей стране, – говорит она. – Сейчас той компании в Бобруйске нет, но есть что-то похожее с другим названием.

После второго курса университета на каникулах девушка решила подработать. Вакансию нашла на одном из сайтов. Писали, что ищут пешего курьера на зарплату порядка 400 рублей.

– На собеседовании мне рассказали что-то про доставку товаров непродовольственной группы, про то, что можно самостоятельно влиять на зарплату, – рассказывает девушка. – Предложили на следующий день пройтись с одним из лучших сотрудников и посмотреть, как это происходит.

Наутро Иру встретила в офисе милая девушка лет двадцати пяти, с большой тяжелой сумкой в руках. Поехали сначала в столовую «ФанДОКа», потом еще по каким-то организациям. Везде продавец говорила, что представляет такую-то компанию, показывала «новинки» – книги, предлагала купить.

В продаже, кроме книг, были кухонные принадлежности и косметика неизвестного происхождения. Никаких сертификатов не было, накладных или путевых листов в офисе не оформлялось. Работники просто получали товар и должны были продавать его в течение дня. Вечером приносили в офис деньги и остатки продукции.

Продавцы по итогам дня получали на руки 20 процентов от стоимости сбытого товара. В среднем, говорит Ирина, выходило около 100 тысяч неденоминированных рублей в день (на то время – примерно 12 долларов, сегодня это около 25 рублей).

– Нас обучали лишь основам продаж, но этого хватало, особенно для доверчивых покупателей, – рассказывает девушка. – Нужно было во время «презентации» давать товар в руки потенциальному покупателю и сразу же забирать. «Рисовать картинку», как он, довольный, пользуется тем, что мы ему предлагаем. Использовать «вилку цен», то есть сравнивать нашу цену с выдуманной на аналогичный товар на рынке или в магазине. И это работало.

Что грозит за незаконное предпринимательство

В управлении торговли и услуг Бобруйского горисполкома пояснили: в законодательстве есть понятие выездной торговли – в местах, определенных для этого, например, ярмарки. А такого вида деятельности, как продажа товара по месту работы покупателя, не существует.

Начальник ОБЭП УВД Андрей Гузов дополнил:

– Если будет доказано, что эти люди неоднократно продавали свой товар без соответствующих документов и разрешения на торговлю, то это будет считаться незаконной предпринимательской деятельностью.

За это по статье 12.7 Кодекса об административных правонарушениях грозит штраф от 10 до 500 базовых величин (от 245 до 12 250 рублей), очень часто – с конфискацией полученного дохода.

За последние 12 месяцев жалоб на таких торговцев от бобруйчан не поступало, уточнили в налоговой инспекции Бобруйска.