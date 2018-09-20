Весь путинский режим можно демонтировать за полгода 1 Дмитрий Чернышев

20.09.2018, 13:36

Дмитрий Чернышев

Единственное, в чем можно обвинить Запад – это в гуманизме по отношению к Кремлю.

Есть безошибочный маркер, показывающий, что тотальная российская пропаганда действует на россиян – использование местоимения "наш" для описания политической ситуации в современной России:

На НАС наложил санкции Запад

НАШИ разведчики провалились в Солсбери

НАШИ добровольцы на Донбассе

НАШИ союзники НАШЕЙ ракетой сбили НАШ самолет

В это местоимение Геббельс-ТВ вложило миллиарды. На их языке это называется "зашкварить"

Используя его применительно к политике, вы отождествляете себя с преступным режимом, узурпирующим власть в стране. Не надо так делать. Не ВЫ развязали войну с Украиной, не ВЫ посылаете убийц в Европу, не ВЫ поддерживаете людоеда Асада.

Говоря НАШ вы кого имеете в виду? Узурпатора и преступника Путина? Его телохранителя Золотова? Сердюкова? Васильеву? Кабаеву? Соловьева? Гундяева? Петрова и Боширова? Бастрыкина? Кадырова? Омон, избивающий мирную демонстрацию? ФСИН, пытающий людей? Полицию, фальсифицирующую уголовные дела или судей, сажающих за лайки и репосты? Уточните, пожалуйста

Пусть вас не завораживают мифические цифры поддержки режима – это ложь. Цена им примерно такая же, как горячему одобрению всего советского народа мудрой политики партии и правительства, за которую на всех выборах голосовало 99,98% всех избирателей. Цена им примерно такая же, как небывало высокому рейтингу Чаушеску за неделю до его свержения. Хватит одного месяца независимого телевизионного вещания на центральных каналах, чтобы от этого рейтинга не осталось ничего. Достаточно даже одних дебатов в прямом эфире между президентом и оппозицией.

Единственное, в чем можно обвинить Запад – это в гуманизме по отношению к путинской России. Его слишком долго терпят. Как слишком долго терпели Милошевича, развязавшего бойню в центре Европы. Весь путинский режим можно было бы уничтожить за полгода, просто введя эмбарго на любую торговлю с Россией.

Не надо использовать такое хорошее местоимение не по назначению. Оставьте его нашистам.

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»