Гомельские активистки «достучались» до ООН 1 20.09.2018, 13:43

Внутри страны их никто не услышал.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (КПЧ ООН) приняло к рассмотрению жалобы гомельских активисток весенних акций протестов 2017 года Натальи Щукиной и Аллы Романчик, пишет гомельская «Весна».

В жалобах в КПЧ ООН женщины рассказывают, как 12 марта 2017 года приняли участие в протестной акции «нетунеядцев» в Рогачеве, за что впоследствии власть их преследовала крупными административными штрафами, превышающими размер их пенсий. В День Воли 25 марта они возглавили колонну протестующих «нетунеядцев» в Гомеле. После окончания акции их задержали и поместили в ИВС, где удерживали до суда в течение 44 часов. Суд Советского района Гомеля оштрафовал обоих активисток на крупные суммы, а вопрос их нахождения в ИВС в течение почти двух суток остался без разрешения.

Правозащитник Леонид Судаленко, который помогает женщинам отстаивать свои права на международном уровне, подчеркнул, что сотрудники милиции явно превысили свои полномочия, поместив женщин до суда в ИВС. Здесь на лицо нарушение права на свободу и личную неприкосновенность.

– Общим правилом является нахождение человека до суда на свободе. После установления личности милиция убедилась, что активистки имеют постоянное место жительства, являются пенсионерками, зачем, если только не для унижения, нужно было их держать в изоляторе? Эту порочную практику, когда активистов задерживают по подозрению, например, в пятницу и до понедельника до суда удерживают в ИВС, а суд впоследствии дает штраф, нужно менять. Кроме того, в жалобах в КПЧ ООН мы поставили вопросы о нарушении прав женщин на мирное собрание и как следствие на выражения мнения, - добавил Судаленко.

По словам эксперта, после регистрации жалобы в КПЧ ООН начинается коммуникация с правительством, которому предоставляется полгода (180 дней), чтобы прокомментировать ее по существу претензий. Правительственный комментарий высылается автору жалобы для ответа, после чего дело считается готовым к рассмотрению.

В настоящее время срок рассмотрения жалоб составляет от двух до четырех лет. В случае установления нарушений Комитет ООН по правам человека рекомендует правительству возместить жертве нарушений понесенные по делу издержки и справедливую компенсацию. Также правительству рекомендуется изменить как сам национальный закон, приведший к нарушению, так и практику его применения, что бы в дальнейшем подобные нарушения не повторялись. Правительство обязано опубликовать в официальных СМИ принятое по делу решение и в течение 180 дней сообщить в КПЧ ООН о принятых мерах.

Следует отметить, что в 2016 году белорусское правительство приняло «национальный план по правах человека», одним из пунктов которого является анализ претензий белорусских граждан, адресуемых в КПЧ ООН. Как проводится данный анализ и как правительство изучает претензии своих граждан на международном уровне общественности не известно. Известно, что правительство упорно отказывается исполнять принимаемые в Женеве в пользу белорусских граждан решения, называя их «рекомендациями».

По словам Леонида Судаленко сегодня в КПЧ ООН зарегистрировано 281 жалоба из Беларуси, половина из которых уже рассмотрена и отправлена в Минск для исполнения.